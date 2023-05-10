Dosta doğum günü mesajı: Erkek ve kadın can dosta göndermek için doğum günü mesajları

Her insan doğum günlerinde hatırlanmak ister. O gün gelen bir kısa mesaj ya da küçük bir hediye onları mutlu eder. Ancak bazı durumlarda çok sevdiğiniz kişilerin, yakın dostlarınızın yanında olamayabilirsiniz. Böyle zamanlarda yapılacak en doğru şey onlara içten ve sevgi dolu bir doğum günü mesajı göndermek olacaktır. Uzakta olsun ya da olmasın bir dosta doğum günü mesajı göndermek onun tüm gününü güzelleştirecektir. Bir erkek dosta doğum günü mesajı göndermenin bir kadın dosta doğum günü mesajı göndermekten farklı olacaktır. Önemli olan o kişi ile aranızdaki samimiyetin ve bağın derecesidir.

Dosta gönderilecek anlamlı doğum günü mesajları

Kısa ya da uzun olduğu fark etmeksizin gönderilen bir kısa mesaj o gün doğum günü olan can dostunuzu mutlu etmeye yetecektir. Siz de en iyi dosta doğum günü mesaj yazmak istiyorsanız ve doğum gününde yanında olamadığınız bir dosta doğum günü sözleri arıyorsanız aşağıda sizin için derlediğimiz doğum günü mesajlarına göz atabilirsiniz. Aşağıda görebileceğiniz doğum günü mesajlarından size ve can dostunuza en uygun olduğunu düşündüğünüz bir mesajı seçip doğum gününde ona gönderebilirsiniz.

Erkek ve kadına gönderilebilecek doğum günü mesajları

Bir can dosta doğum günü mesajı gönderirken sevimli emojiler de eklemeyi unutmayın. Bu emojiler mesajınızı süsleyecek ve mesajın ulaştığı kişinin de gününü renklendirecektir. Kısacık bir mesajla kendinizi hatırlatmanız doğum günü olan can dostunuz için sandığınızdan çok daha önemli olabilir. Erkek ve kadına gönderilebilecek doğum günü mesajları örnekleri: