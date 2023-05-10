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Dosta doğum günü mesajı: Erkek ve kadın can dosta göndermek için doğum günü mesajları

09.05.2023 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğum günü insanın en özel günlerinden biridir. Yılda bir kez olan bu gün içinde hatırlanmak her insan için önemlidir. Farklı nedenlerle böyle özel günlerde sevdiklerinizin, dostlarınızın yanında olamayabilirsiniz. Ama onlara yapacağınız küçük sürprizlerle ve göndereceğiniz samimi doğum günü mesajları ile onları mutlu edebilirsiniz.

Dosta doğum günü mesajı: Erkek ve kadın can dosta göndermek için doğum günü mesajları

Her insan doğum günlerinde hatırlanmak ister. O gün gelen bir kısa mesaj ya da küçük bir hediye onları mutlu eder. Ancak bazı durumlarda çok sevdiğiniz kişilerin, yakın dostlarınızın yanında olamayabilirsiniz. Böyle zamanlarda yapılacak en doğru şey onlara içten ve sevgi dolu bir doğum günü mesajı göndermek olacaktır. Uzakta olsun ya da olmasın bir dosta doğum günü mesajı göndermek onun tüm gününü güzelleştirecektir. Bir erkek dosta doğum günü mesajı göndermenin bir kadın dosta doğum günü mesajı göndermekten farklı olacaktır. Önemli olan o kişi ile aranızdaki samimiyetin ve bağın derecesidir.

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Dosta gönderilecek anlamlı doğum günü mesajları

Kısa ya da uzun olduğu fark etmeksizin gönderilen bir kısa mesaj o gün doğum günü olan can dostunuzu mutlu etmeye yetecektir. Siz de en iyi dosta doğum günü mesaj yazmak istiyorsanız ve doğum gününde yanında olamadığınız bir dosta doğum günü sözleri arıyorsanız aşağıda sizin için derlediğimiz doğum günü mesajlarına göz atabilirsiniz. Aşağıda görebileceğiniz doğum günü mesajlarından size ve can dostunuza en uygun olduğunu düşündüğünüz bir mesajı seçip doğum gününde ona gönderebilirsiniz.

Erkek ve kadına gönderilebilecek doğum günü mesajları

Bir can dosta doğum günü mesajı gönderirken sevimli emojiler de eklemeyi unutmayın. Bu emojiler mesajınızı süsleyecek ve mesajın ulaştığı kişinin de gününü renklendirecektir. Kısacık bir mesajla kendinizi hatırlatmanız doğum günü olan can dostunuz için sandığınızdan çok daha önemli olabilir. Erkek ve kadına gönderilebilecek doğum günü mesajları örnekleri:

  • Canım arkadaşım, biricik dostum; hayat boyu karşına çıkacak olan tüm zorluklardan her zaman kolayca ve zaferle çıkmanı, yeni yaşında umudunu, mutluluğunu, neşeni ve sağlığını hiç kaybetmemeni dilerim. Bugün yanında olamasam da kalbimin her zaman seninle olduğunu bilmeni isterim. Doğum günün kutlu, yeni yaşın uğurlu olsun.
  • Sevgili dostum; yeni yaşında sağlık, mutluluk, başarı, neşe hep seninle olsun. Bu yan yana olmadığımız son doğum günün olsun. Doğum günün kutlu olsun.
  • Yeni yaşın sana sağlık, mutluluk, başarı ve huzur getirsin. İyi ki doğdun arkadaşım iyi ki varsın ve iyi ki hep benimlesin.
  • Can dostum; kardeşim, hep bir arada olmak, iyi kötü her gün yan yana can can olmak isterim. Bugün yanında fiziksel olarak yokum belki ama bil ki ben aslında tüm kalbimle hep seninleyim.
  • Hisler vardır tarif edilemez, bazı sevgileri anlatmaya kelimeler yetmez. Benim sana olan sevgim de böyle can dostum. Bugün yanında değilim ama sana söz en kısa zamanda bunu telafi edeceğim. Seni çok seviyorum canım dostum. İyi ki doğdun, doğum günün kutlu olsun.
  • Bir dost dünyaya bedeldir. Sen de benim dünyamın kıymetlisi, canımın diğer yarısı, biricik dostumsun. Kilometrelerce ötede de olsam sevgini her zaman hissediyorum. Sen de benim sevgimi, kalbimi hisset ve doğum günün için en güzel dileklerimi kabul et. Doğum günün kutlu olsun canım dostum.
  • Kan bağı değil can bağının önemini seninle anladım. Aynı anadan babadan doğsak ancak bu kadar severdim seni. Canım dostum biricik can yoldaşım; iyi ki doğdun iyi ki benim can dostum oldun. Yeni yaşın sana en güzel sürprizleri getirsin. İyi ki varsın.

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