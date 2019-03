Dosta güven düşmana korku salıyorlar

Hayatın her alanına emekleri ile damgasını vuran kadınlar, vatan savunması için de 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.

Güzey, "Şu anda mesleğimi isteyerek ve severek yapıyorum. Üniformamı gururla taşıyorum." dedi.

Her mesleğin kendine has zorlukları olduğuna işaret eden Güzey, jandarma personeli olarak kalbindeki vatan, bayrak sevgisiyle zorlukları aştığını aktardı.

Güzey, şöyle konuştu:

"Kurtuluş Savaşı'nda Nene Hatun gibi ismini sayamadığımız birçok annemiz gereken mücadeleyi verdi. Biz de onlardan bayrağı devralarak, aynı mücadeleye devam etmekteyiz. Hepimiz gereken mücadeleyi sonuna kadar göstereceğiz. Hayatın her alanında varız, var olmaya da devam edeceğiz. Her meslekte olduğu gibi bu meslekte de kadın erkek ayrımı olmadan beraber mücadelemize devam etmeliyiz. Vatanı savunmanın kadını erkeği olmaz. Bu konuda kadın erkek üzerine düşen her şeyi yapmak durumundadır."

- "Düdüğün sesini duyan vatandaş kendini güvende hissediyor"

Sur'da mahalle bekçisi Neslişah Alp (29), Diyarbakırlı olduğunu, görevi gereği ilçenin sokaklarında dolaştığını, vatandaşların güvenliği için olumsuz durumlara müdahale ettiklerini söyledi.