DOSTLARI CEMAL KAŞIKÇI'YI ANDI

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHA

Cemal Kaşıkçı Dostları Derneği ve Türk Arap Medya Derneği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde Kaşıkçı'yı anma etkinliği düzenledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde Türk Arap Medya Derneği ve Cemal Kaşıkçı Dostları Derneği'nce düzenlenen anma etkinliğinde AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay konuştu.

Kaşıkçı'nın ölümünün üzerinden 40 gün geçtiğini hatırlatan Aktay, "Cemal Kaşıkçı'nın şehadetinin nasıl bir dönüşüme neden olduğunu hep birlikte gördük. Tam da şehitliğin en güçlü anlamını bulduğu şahitlik boyutu onun bu şehadetiyle bütün dünyanın şahit olduğu bir hadise haline geldi. Gerçekten şehitle birlikte gelen bir mucizeyle karşı karşıyayız. Ne yapmak istediler ama neden oldu? Ne yapmak istediler ama neyle karşı karşıya geldiler" dedi. Yasin Aktay, Kaşıkçı'nın cesedini eritseler de kalemini eritemediklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Yok edemediler. Bilakis o, şehadetiyle bütün cahilliklerini, zalimliklerini, gaddarlıklarını, çirkinliklerini ve komplolarını gözler önüne serdi. O bütün kötülükleri hepimizin gözünün önüne serdi. Kötülüklerine, komplolarına ve cahiliyelerine şahit kıldı. Yok edeceklerini ve onun fikirlerini bastırabileceklerini zannettiler. Onun kalemini kırabileceklerini zannettiler. Kendi cahilliklerinin kurbanı haline geldiler. 40 günün sonunda hala onun cesedine ulaşamadık. Bütün detaylarıyla ona ne yaptıklarını itiraf etmiş değiller. Her şey ortaya döküldü. Hiç kimsenin görmezden gelemeyeceği bir hadise haline geldi Cemal Kaşıkçı. Korktular. Onun fikirlerinden korktular"

Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz de anma etkinliğine katıldı.

Görüntü dökümü:

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-Hatice Çengiz'den detay

-Salondan detay

-Yasin Atay konuşması

-Genel ve Detaylar

