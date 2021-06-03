Dostları Hasan Saltık'ı anlattı: Yapacağı daha çok iş vardı

Dostları "Yapacağı daha çok iş vardı" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.“Bir gün gelecek, kişiler değerlendirilirken toplum için ne yapmış değerlendirilmesi yapılacak. Kaybolmuş bir kültürü topluma tekrar sunmanın çok önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum.” Bu sözler Hasan Saltık’a ait… Yıllar önce bir dergiye verdiği röportajından… Dün kalp krizi sonucu 57 yaşında hayata veda eden Saltık'ı dostları şu sözlerle anıyor: "Toplum için çok iyi işler yaptı." "Kalan" adıyla 1992’de kurduğu müzik şirketiyle çoğu zaman parasal karşılığı olmayan, manevi değeri yüksek işlere imza attı. Arşiv çalışmaları yaptı. Kıyıda köşede kalmış, kaybolmaya yüz tutmuş kültürleri yaşatmaya çalıştı. Kendi deyimiyle "Üç ay ömrü olan işler"le hiç uğraşmadı. Tunceli doğumlu Saltık’ın profesyonel müzik hayatı akrabası Rahmi Saltuk’un kurduğu Saltuk Plak’ta başladı. Aslında bir yıl konservatuarda okudu. Ancak parasızlıktan devamını getiremedi. Şarkıcı Ferhat Tunç’un DW Türkçe’ye anlattıklarına göre, akrabası Rahmi Saltuk’un kurduğu Saltuk Plak’la bir süre sonra anlaşamayan Hasan Saltık buradan ayrıldı.

Tunç, "Ben Almanya'dan döndükten sonra 'Vurgunum Hasretine' albümünü çıkarmıştım. Sonra bir Avrupa turnesine çıktık. O dönem Hasan’la tanıştım. Saltuk Plak’ın tüm yükünü çekiyordu. Ayrılınca herkes ‘Hasan Unkapanı’ndan gider’ diye bekliyordu. Ama o öyle yapmadı” diyor. Saltık’la 30 yıllık dostluğu bulunan müzik prodüktörü ve sanatçı Sabahat Akkiraz’ın kardeşi Hasan Akkiraz, Kalan Müzik’in ilk albümünün Grup Yorum'a ait olduğunu belirterek, "O dönem yayınlayacak şirket yoktu. Tüm riskleri göze aldı. Hasan’ın inatçılığı da buradan geliyor zaten" diyor. Hasan Saltık Grup Yorum albümleri nedeniyle yargılandı. Alevi-Bektaşi ve Kürtçe albümleri ses getirdi. Alevilere Kalan ve Aynur Doğan albümleri bunların en önemli örnekleri oldu. Aynur Doğan’ın Kalan Müzik’ten çıkan "Keçê Kurdan" albümü Kürtçe bilmeyenlerin de beğenisini topladı. Tezgârtarlıktan kraliyet ödülüne “Biz ona ‘Dede’ diyorduk” diyen Hasan Akkiraz, Hasan Saltık’ın, Sarı Saltuk ailesinden geldiğini, soyunda çokca Alevi dedesi olduğunu söylüyor. Sonradan "sülalede Saltuk ve Saltık olarak ayrılma olduğunu" anlatan Akkiraz, "Kalan müzik çok önemli bir şey yaptı. Para ile yapılamayacak bir şeydi bu. Bir değer yarattı. Örneğin bir Alevi deyiş albümü Kalan etiketiyle çıktığında onu herkes alıp dinliyordu" diyor.