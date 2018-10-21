Dostluk için 500 güvercin uçurdular

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de güvercin meraklıları, aralarındaki dostluğun, kardeşliğin artması ve barış için 500 güvercin uçurdu. Güvercin Evi Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, güvercinlerin uçurulması renkli görüntüler oluşturdu.
Güvercin Evi Derneği tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlenen güvercin salım etkinliğine 20 dernek üyesi katıldı. Kafesler içinde 500 güvercini getiren dernek üyeleri, dostluk, kardeşlik ve barış için güvercinleri gökyüzüne bıraktı. Kafeslerinden çıkıp, gökyüzüne uçan güvercinler renkli görüntüler ortaya çıkardı. Güvercin Evi Derneği Başkanı Sırrı Yıldırım, güvercinleri dostluk, kardeşlik ve barış için saldıklarını belirterek, "Dernek olarak genç yetiştiricilere de örnek olmak istiyoruz. Genç kardeşlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak kalmalarını sağlamak için bu tarz etkinlikler yapıyoruz, onları güvercin yetiştirmeye özendiriyoruz. Hem gençlerimizin geleceğine en iyi şekilde yön vermeye çalışırken hem de dolapçı, tokur, azman gibi Denizli'nin yerel ırklarına sahip çıkmaya çalışıyoruz" dedi.
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