HABER

Dostluk maçı meydan savaşına döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 19:04 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle köyler arasında düzenlenen dostluk turnuvasında önce futbolcular daha sonra ise taraftarlar taş ve sopalarla birbirlerine girdi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle köyler arasında düzenlenen dostluk turnuvasında önce futbolcular daha sonra ise taraftarlar taş ve sopalarla birbirlerine girdi. Kısa sürede büyüyen kavgayı jandarma havaya ateş açarak sona erdirdi.
Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kurtlar köyünde Ramazan Bayramı nedeniyle civar köyler arasında dostluk turnuvası düzenledi. Bayramın 3. günü sahaya Abdi köyü ile Üveyikli köyü takımlarının futbolcuları çıktı. Dostluk havasında başlayan karşılaşmada futbolcuların birbirlerine sert girmesi tartışmalara yol açtı. Tartışma kısa sürede önce futbolcular ardından ise iki köyün taraftarları arasında kavgaya dönüştü. Tekme tokat birbirlerine giren iki köyün sakinleri kavgada taş ve sopalarda kullandı. Kadınlarında karıştığı kavgayı ayırmak için araya giren jandarma ekipleri kavga son bulmayınca havaya ateş açmak zorunda kaldı. Çıkan kavga nedeniyle maç yarıda kalırken yaralanan bazı köy sakinleri hastaneye giderek tedavi gördü.
Yaşanan kavga anları ise tribünlerde maçı izleyen bir taraftarın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Binali Yıldırım adaşıyla karşılaşınca esprileri sıraladıBinali Yıldırım adaşıyla karşılaşınca esprileri sıraladı
Sokakta yürüyen kadınlara otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralıSokakta yürüyen kadınlara otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Fabrika işçisinin evi yangında kül olduFabrika işçisinin evi yangında kül oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Neredeyse savaş çıkıyordu! Askerler böyle yakalandı

Neredeyse savaş çıkıyordu! Askerler böyle yakalandı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aquapark’taki konserine erkekler akın etti

Aquapark’taki konserine erkekler akın etti

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Beşiktaş'taki kazadan kahreden haber!

Beşiktaş'taki kazadan kahreden haber!

Trabzon'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Trabzon'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

Üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kahramanmaraş'ta bayram tatili dönüşü kaza! 3 ölü, 4 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Taksim’de fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

Böyle yakalandılar! 15 kadın...

Çocukluk arkadaşını öldürdü, 'Cinayet mi işledik' dedi

'Bir kez çekin niye bu kadar çok çekiyorsunuz' tepkisi

Ankara'da 28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti

Üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.