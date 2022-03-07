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  4. Dostlukları filme konu olmuştu! 'Yaren Leylek ve Adem Amca' 11'inci yılda da yine aynı yerde buluştu!

Dostlukları filme konu olmuştu! 'Yaren Leylek ve Adem Amca' 11'inci yılda da yine aynı yerde buluştu!

07.03.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz (66) ile dostluğu filme konu olan Yaren leylek, Eskikarağaç Leylek Köyü'ne bu yıl 11’inci kez geldi. 'Yaren leyleğin gelmesiyle çok mutlu olduğunu söyleyen Yılmaz, “Çok mutluyum Yaren’ime kavuştum bu sene de. Yaren benim bir parçam, dostum, balıkçı arkadaşım” dedi. İşte büyük buluşmadan kareler!

Dostlukları filme konu olmuştu! 'Yaren Leylek ve Adem Amca' 11'inci yılda da yine aynı yerde buluştu!

Türkiye’yi Avrupa Leylek Köyleri ağında temsil eden tek köy olan Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde yaşanan balıkçı ile leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. Geçen 10 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz’ın kayığına konan ‘Yaren’, bu yıl 11’inci kez geldi. Yaren Leylek'in 11’inci kez gelişi, köylüler tarafından sevinçle karşılandı. Dün leylek köyüne gelen Yaren leylek için ağlarını göle atan balıkçı Adem Yılmaz, bu sabah Yaren leylekle kayığında yılın ilk buluşmasını gerçekleştirdi. O anlar ise Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından fotoğraflandı.

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Balıkçı Adem Yılmaz ise duygularını şu sözlerle anlattı:

“Dünden beri çok büyük heyecan yaşadım. Bu sabah Yaren’in kayığıma gelmesiyle sevinç ve mutluluk duydum. Yaren ile 6 ay boyunca balık avlayıp arkadaşlık edeceğiz. Çok mutluyum, Yaren’ime kavuştum bu sene de. Biraz tereddüt ettik. Acaba gelecek mi, gelmeyecek mi, başına bir şey mi geldi diye. Şükürler olsun ki bu yıl da Yaren bizi sevindirdi. Umarım dostluğumuz uzun süre, sağ olduğu müddetçe devam eder. Yaren’i ben çok seviyorum, o benim bir parçam, dostu, balıkçı arkadaşım. Hayvanseverlere de müjdemi veriyorum böylece. Dün evime dönerken yuvaya baktığımda Yaren’i gördüm. O kadar sevindim ki motoru durdurup bir süre onu izledim. Bu sabah da ağlarımı göle atıp, balık tutup, Yaren’i besledim.”

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'MASALLARDAKİ GİBİ'

Buluşmada Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da ikiliyi yalnız bırakmadı. Adem Yılmaz’a ‘hayırlı olsun’ diyen Özkan, "Yaren severlerin gözü aydın. Hasretle bu hikayeyi takip eden vatandaşlarımız, Yaren leyleğin 11’inci yılında köye gelip gelmeyeceğini merak ediyordu. Balıkçı Adem amcamız 11 yıl önce Yaren leylekle dostluk kurmuştu. Aynı La Fontaine masallarındaki gibi, birlikte balığa çıkıyorlar. Sonunda 'Adem Amca ile Yaren leyleğin büyük buluşması gerçekleşti. Yaren Leyleğin yuvasına kamera da koymuştuk. Artık bu yayını da faaliyete geçireceğiz. Adem Amca çok mutlu, onun bu gülümsemesi her şeye bedel’ dedi.

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Hikâyeyi ortaya çıkaran doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş ise şunları kaydetti:

“Herkesin merakla beklediği buluşma 11’inci yılda da gerçekleşti. Dün ilk olarak yuvasına konmuştu aslında. Koruyucu ailesi Beyza, müjdeli haberi verdi. Biz bu sabahı heyecanla bekledik. Çünkü kayığa konduğunda, onun Yaren olup olmadığını anlıyoruz. Adem amca da yakın mesafeden onu görünce Yaren olduğunu anlıyor. Neyse ki bu sabah umduğumuz gibi oldu ve Yaren Leylek, Adem amcamızın kayığına kondu. Yarenle birlikte artık 4’üncü cemre de düşmüş oldu ülkemize.’’

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YUVASI İZLENEBİLİYOR

‘Yaren Leylek ve Adem Amca’ hikayesi Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından ortaya çıkarıldıktan sonra, doğaseverler tarafından da ilgiyle takip edilmeye başlandı. 2019 yılında ise Karacabey Belediyesi’nin katkılarıyla, Yönetmen Burak Doğansoysal tarafından filme alındı ve Prag Film Ödülleri'nde En İyi Belgesel ödülünü kazandı. Karacabey Belediyesi, Yaren Leylek ve eşinin bulunduğu yuvanın internet üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayın ile izlenebilmesi amacıyla, www.yarenleylek.com sitesini devreye aldı. Böylelikle, Yaren leylek kendisini merakla bekleyenler tarafından takip edilebiliyor.

(DHA)

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