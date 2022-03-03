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Dostoyevski'ye Avrupa'dan veto! Dostoyevski Avrupa'da neden yasaklandı? Dostoyevski kimdir?

03.03.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, Ukrayna'ya yaptıklarından dolayı Avrupa'dan veto yemeye devem ediyor. Batı, Rusya'ya yönelik yaptırımları arttırmaya devam ederken Rusya ise bu yaptırımlara hazırlıklı olduklarını açıklamıştı. Avrupa'dan Rus öğrencilerine ve Rus yazar Dostoyevski'ye yaptırımlar gelmeye başladı. İşte haberin detayları!

Dostoyevski'ye Avrupa'dan veto! Dostoyevski Avrupa'da neden yasaklandı? Dostoyevski kimdir?

Rusya'nın Ukrayna, NATO-ABD ve Neo-Nazi varlığına karşı başlatmış olduğu operasyon tüm hızıyla devam ediyor. Hal böyle olunca Batı'nın desteğini alan Avrupa ülkeleri de Rusya'ya yaptırım uygulamaya başladı. Avrupa'da okuyan Rus öğrencilerin üniversite kayıtlarını silen Avrupa ülkeleri şimdi de Rus yazar Dostoyevski'nin üniversitelerde okutulmasını yasakladı.

AVRUPA'DA DOSTOYEVSKİ NEDEN YASAKLANDI?

Rusya, Ukrayna üzerine açtığı savaşa devam ediyor. Bu durumda Batı da Rusya'ya karşı bazı yaptırımlara girişti. Batı, ABD'nin kışkırtmasıyla Rusya'ya yönelik yaptırımları arttırmaya devam ederken Rusya ise geçtiğimiz gün bu yaptırımlara hazırlıklı olduklarını açıklamıştı.

Daha önce Avrupa'da okuyan Rus öğrencilerin üniversite kayıtlarını silen Avrupa ülkeleri şimdi de Dostoyevski'nin üniversitede okutulmasını da yasakladı.

DOSTOYEVSKİ KİMDİR?

Fyodor Mihayloviç Dostoyevski, 11 Kasım 1821 yılında Moskova'da doğdu. Dostoyevski, annesinin ölümünden sonra Petersburg'daki Mühendis Okulu'na girdi. Babasının ölüm haberini de okuldayken aldı. Okulu başarıyla bitirdikten sonra istihkam bölüğüne girdi. Bir yıl sonra istifa ederek buradan ayrıldı Ordudan ayrıldıktan sonra edebiyata yönelmeye başladı. Dostoyevski, ilk kitabı İnsancıklar'ı 1846 yılında yayımladı. Bu eserinin ardından yazdığı kitaplarla istediği başarıya ulaşamayan Dostoyevski'nin umudu kırıldı ve politikaya yöneldi.

Dostoyevski, 1849 yılında devlet aleyhindeki bir komploya karıştığı gerekçesi ile tutuklandı ve 10 ay hapishanede kaldı. Rus yazar Dostoyevski, kurşuna dizilme cezası aldı ama diğer sekiz tutuklu arkadaşı ile affedildi. Cezası dört yıl kürek cezasına dönüştürüldü. Cezasını çekmesi için Sibirya'da bulunan Omsk Cezaevi'ne gönderildi ve burada geçirdiği dört yıldan sonra er rütbesine verildi. Subaylığa kadar yükseldi. 1857 yılında Mariya Dmitriyevna İsayeva ile evlendi. Beş yıl boyunca görev yapan Dostoyevski, 1859 yılında özgür bırakıldı ve Petersburg'a yerleşti.

FYODOR MİHAYLOVİÇ DOSTOYEVSKİ ESERLERİ

  • İnsancıklar
  • Öteki
  • Netochka Nezvanova
  • Ezilmiş ve Aşağılanmışlar
  • Ölüler Evinden Anılar
  • Yeraltından Notlar
  • Suç ve Ceza
  • Kumarbaz
  • Budala
  • Ecinniler
  • Delikanlı
  • Karamazov Kardeşler

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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