Ersin Bilge, çocukluğunda kitap alamadığı dönemlerde bir kişinin eşek sırtında köye gelip kitap, silgi, defter dağıtmasını umduğu için bunu kendisi gerçekleştirmek için yola koyuldu.

Daha sonra işe girip bir süre baba ocağında vergi dairesinde memur olarak çalışan Ersin Bilge, ardından görevinden istifa edip 1992'de gittiği Almanya'da yıllarca farklı sektörlerde çalıştı.

ERZİNCAN (AA) - Almanya'da yaşayan Ersin Bilge, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için 27 yıl sonra doğduğu ilçeye gelip eşek sırtında köy köy dolaşarak, çocuklara kitap ve kırtasiye malzemesi dağıtıp mutluluklarına ortak oldu.

Yazar Fyodor Dostoyevski'nin dünya edebiyatı klasiklerinin de bulunduğu kitaplarla kırtasiye malzemesi satınalan Bilge, eşek sırtında köy köy dolaşarak, 300 çocuğa 800 kitap ve kırtasiye malzemesi armağan etti.

Kısa sürede 10 köyü dolaşan Ersin Bilge, çocukları hem kitapla tanıştırıp yüzlerini güldürmenin hem de hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Hayırsever Bilge, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğunun geçtiği köyde okula gittiği yıllarda kalem, silgi gibi malzemelerinin eksik olduğu için maddi durumu iyi olan birilerinin eşekle köylerine gelip bu ihtiyaçlarını gidermesini umut ettiğini söyledi.

O yıllarda bunun olmadığını, ancak yıllar sonra kendisinin maddi durumu düzelince bu hayalini gerçekleştirmek için yaşadığı Almanya'dan köyüne geldiğini ifade eden Bilge, bu nedenle eşek sırtında köyleri dolaşıp, çocuklara kitap ve kırtasiye malzemesi götürdüğünü aktardı.

Ersin Bilge, "Yıl 2019'a geldi, çocukluk hayalim bedenimi tutsak aldı. Bu sebeple doğup büyümüş olduğum bu coğrafyaya gelip, hayalimi gerçekleştirmeye çalıştım. Bu hayalimi gerçekleştirirken eşek bir semboldü tabii. Köy çocuğuyken dünyanın fazla büyük olduğunu düşünememiştim. Dünyanın sadece bizim köyle ilgili olduğunu düşünmüştüm. Araçların, gereçlerin, sanayinin bu kadar geliştiğini bilmiyordum. O gün 'araba değil de eşekle kitap gelsin' diye düşünmüştüm ama bu gün eşeği sembolik olarak köy etraflarında tutarak çocuklara bu hayalimi anlattım." dedi.