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Dostoyevski'nin kitaplarını köylere "karakaçan" ile götürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 16:07 | Son Güncelleme

Almanya'da yaşayan 56 yaşındaki Ersin Bilge, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için 27 yıl sonra doğduğu Erzincan'ın Çayırlı ilçesine gelip eşek sırtında köy köy dolaşarak, 300 çocuğa aralarında dünya edebiyatı klasiklerinden yazar Fyodor Dostoyevski'nin kitaplarının da bulunduğu 800 kitap ve kırtasiye malzemesi dağıttı - Hayırsever Ersin Bilge: "Yıl 2019'a geldi, çocukluk hayalim bedenimi tutsak aldı. Bu sebeple doğup büyümüş olduğum bu coğrafyaya gelip hayalimi gerçekleştirmeye çalıştım. O gün 'araba değil de eşekle kitap gelsin' diye düşünmüştüm ama bu gün eşeği sembolik olarak köy etraflarında tutarak, çocuklara bu hayalimi anlattım" - "Çocuklara Dostoyevski, Balzac gibi dünya klasiklerinin yazarlarının kitaplarını dağıttım. Çocukların mutluluklarını görünce çok mutlu oldum"

ERZİNCAN (AA) - Almanya'da yaşayan Ersin Bilge, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için 27 yıl sonra doğduğu ilçeye gelip eşek sırtında köy köy dolaşarak, çocuklara kitap ve kırtasiye malzemesi dağıtıp mutluluklarına ortak oldu.

Çayırlı ilçesinin Yukarıkartallı köyünde doğan 56 yaşındaki Bilge, yokluk içinde büyüdüğü köyünde ilkokulda okurken ekonomik zorluklar sebebiyle kitap ve defter almakta sıkıntı çekti.

Daha sonra işe girip bir süre baba ocağında vergi dairesinde memur olarak çalışan Ersin Bilge, ardından görevinden istifa edip 1992'de gittiği Almanya'da yıllarca farklı sektörlerde çalıştı.

Yaklaşık 27 yıl sonra çocukluk hayali olan çocuklara kitap dağıtma hayalini gerçekleştirmek için doğduğu topraklara dönen Bilge, Çayırlı Kaymakamlığının desteğinde köy köy dolaşarak, çocuklara kitap dağıtmayı kararlaştırdı.

Ersin Bilge, çocukluğunda kitap alamadığı dönemlerde bir kişinin eşek sırtında köye gelip kitap, silgi, defter dağıtmasını umduğu için bunu kendisi gerçekleştirmek için yola koyuldu.

Yazar Fyodor Dostoyevski'nin dünya edebiyatı klasiklerinin de bulunduğu kitaplarla kırtasiye malzemesi satınalan Bilge, eşek sırtında köy köy dolaşarak, 300 çocuğa 800 kitap ve kırtasiye malzemesi armağan etti.

Kısa sürede 10 köyü dolaşan Ersin Bilge, çocukları hem kitapla tanıştırıp yüzlerini güldürmenin hem de hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Hayırsever Bilge, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğunun geçtiği köyde okula gittiği yıllarda kalem, silgi gibi malzemelerinin eksik olduğu için maddi durumu iyi olan birilerinin eşekle köylerine gelip bu ihtiyaçlarını gidermesini umut ettiğini söyledi.

O yıllarda bunun olmadığını, ancak yıllar sonra kendisinin maddi durumu düzelince bu hayalini gerçekleştirmek için yaşadığı Almanya'dan köyüne geldiğini ifade eden Bilge, bu nedenle eşek sırtında köyleri dolaşıp, çocuklara kitap ve kırtasiye malzemesi götürdüğünü aktardı.

Ersin Bilge, "Yıl 2019'a geldi, çocukluk hayalim bedenimi tutsak aldı. Bu sebeple doğup büyümüş olduğum bu coğrafyaya gelip, hayalimi gerçekleştirmeye çalıştım. Bu hayalimi gerçekleştirirken eşek bir semboldü tabii. Köy çocuğuyken dünyanın fazla büyük olduğunu düşünememiştim. Dünyanın sadece bizim köyle ilgili olduğunu düşünmüştüm. Araçların, gereçlerin, sanayinin bu kadar geliştiğini bilmiyordum. O gün 'araba değil de eşekle kitap gelsin' diye düşünmüştüm ama bu gün eşeği sembolik olarak köy etraflarında tutarak çocuklara bu hayalimi anlattım." dedi.

Çocuklara kitabın yanı sıra bazı kırtasiye malzemeleri götürdüğünü de belirten Bilge, şunları dile getirdi:

"Çocuklara Dostoyevski, Balzac gibi dünya klasiklerinin yazarlarının kitaplarını dağıttım. Çocukların mutluluklarını görünce çok mutlu oldum. Bu projede emeği olan arkadaşlarım var, özellikle Çayırlı Kaymakamı Ömer Büyükergen'e teşekkür ederim. Sadece o günkü hayalim bedenimi tutsak alarak bu topraklara getirdi. Bu topraklarda çocuklarla birebir iletişim kurduğumda, kendilerine verdiğim ürünleri alırken gözlerindeki mutluluk beni çok mutlu etti. Kitap dağıtmamın nedeni, çocukların okuması ile bu ülkenin siyasi ve ekonomik açıdan kalkınması."

Ersin Bilge, Çayırlı ilçesinde 10 köyde 300 çocuğa yaklaşık 800 kitap dağıttığını belirterek, "Çocukların okuyup doktor, hukukçu, öğretmen, bilim insanı olmasını, hatta Nobel ödülü almasını isterim. Bu çocuklardan birisinin doktor ya da bilim insanı olduğunu duyarsam çok mutlu olurum." ifadesini kullandı.

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