MARDİN (AA) - Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, "2018 yılında gelen 15 bin 251 hazırlık evrakının 5 bin 394'ü terör suçu. Burada gelen dosyaların yaklaşık yüzde 85'i karara bağlanmış durumda." dedi. Bektaş, adliyede düzenlediği basın toplantısında, şehirde geçen yılı, adli hizmetlerin yürütülmesi anlamında çalışanların özverisi ve fedakar yaklaşımları sayesinde başarılı şekilde kapattıklarını söyledi. Türkiye genelinde olduğu gibi Mardin'de de adli hizmetlerin yürütülmesinde artış yaşandığını, 2018 yılında adli vakalarda yüzde 18 ile yüzde 20 arasında artışın gerçekleştiğini kaydeden Bektaş, şöyle konuştu: "Başsavcılığa intikal eden olay sayısı 15 bin 251 olmuş. Bir önceki yıl 13 bin 5 ile kapatmışız. Önemli olan şey vatandaşın adalet hizmetine erişmesi. Buraya yansıyan başvuru elbette önemli ama bunu bir şekilde karar bağlamak, eğer dava açılacaksa bunu mahkemelere iletmek, yeterince delil yoksa da bitirilip hem mağdur hem şüpheli açısından stresli yargılama aşamasına son verme temel amacımız. Dolayısıyla bizim başarı oranımız gelen evrakın yüzde kaçını karara bağladığımız. 2018 yılında gelen evrakın yaklaşık yüzde 85'inde karara bağlanma süreci yaşandı. Bu da Türkiye'ye ortalamasının üstünde. Bunda bütün hakim, savcı ve personelin emek ve katkısı var. Hepsine teşekkür ediyorum.''

- "Terör büromuzu güçlendirdik" Mardin'in konumunun sınıra olan yakınlığı nedeniyle anayasal düzene karşı işlenen suçlarda da bir artış yaşandığına işaret eden Bektaş, "Terör büromuzu güçlendirdik. Bu davalara bakan savcı sayısını yılın son çeyreğinde 3 katına çıkardık. Bir an önce bu dosyaların karara bağlanması önemli. 2018 yılında gelen 15 bin 251 hazırlık evrakının 5 bin 394'ü terör suçu. Burada gelen dosyaların yaklaşık yüzde 85'i karara bağlanmış durumda. Bazılarının mahkemelerde davaları açılmış, bazılarının da takipsizlik verilerek, dosyaları kapatılmış." ifadelerini kullandı Son yıllarda uzlaşma ve arabuluculuk kavramlarına verilen önemin arttığına, kapsamlarının genişletildiğine dikkati çeken Bektaş, şunları kaydetti: "Toplumsal huzurun sağlanması açısından bir dosyanın uzlaşmayla bitmesi ile normal süreç işlenerek bitirilmesi arasında büyük bir fark var. Uzlaşma ile bitirilmiş ise toplumsal huzur bununla daha iyi sağlanmış diye düşünüyorum. Çünkü dava açılıp mahkeme yoluyla aradaki uyuşmazlığın bir şekilde cezai yaptırımla sonuçlandırılması taraflar arasındaki çatışmayı bitirmiyor. Sürekli yüz yüze bakıyorlar, bu gerginlik başka olayların yaşanmasına sebebiyet verebiliyor. Ama uzaklaşma ile bittiği zaman sosyal adalet orada gerçekleşmiş oluyor. Yüzde 40'lardaki uzlaşma oranını yılın sonuna doğru yüzde 63 bandına getirdik. Hedefimiz 2019 yılında uzlaşmayı çok daha önemli bir aşamaya getirmek."