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Dota 2 koronavirüs mücadelesini farklı bir şekilde veriyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.03.2020 09:41 | Son Güncelleme

Moba oyunlarının kralı unvanını elinde bulunduran Dota 2'nin bir süredir oyuncu kaybettiği görülüyordu. Ancak koronavirüs nedeniyle eve kapanan insanların uğraş – zaman geçirme ihtiyaçlarının cevabı online oyunlardan geçiyor. 

Dota 2 koronavirüs mücadelesini farklı bir şekilde veriyor

Evde yapılabilecek aktivitelerden özellikle tabiki erkeklerin oyun oynamaktan geçiyor. Dota 2, Aslında son zamanlarda kullanıcı kaybetse de koronavirüs nedeniyle eve kapanan insanların tekrardan sarıldığı oyunlardan oldu.

KORONAVİRÜS DOTA 2'YE YÖNELTTİ

Dota 2 Valve’nin tek başına gelir kaynağı olmaya devam ediyor. Firma bilindiği üzere geçtiğimiz Ağustos ayında düzenlenen uluslararası turnuvada 34 milyon dolarlık ödül dağıtılmıştı. Bu spor turnuvalarında dağıtılan para ödüllerinden bile fazla  para ödülü dağıtılmıştı. Tabi bu para ödülü bu oyunu ne kadar çok oynayan ve takip eden oyun severlerin olduğunu gösteriyor. Genelde anlık olarak 400 bine yakın oyuncuyu steam üzerinden bu oyunu oynuyor. koronavirüs nedeniyle ise bu oyuncu sayısı anlık 700 bine ulaştı.

CS:GO DA REKOR KIRDI

Steam’de şu an bütün oyunlara fazlasıyla ilgi var. Birçok oyun tüm zamanlarının rekorlarını kırıyor. Bunlardan biri de CS:GO‘da aynı anda 1 milyondan fazla oyuncu online oyuncaya sahip oldu.

Koronavirüs kapsamında yaşanan ekonomik krize destek amaçlı turnuva düzenlendi. Düzenlenen WeSave! Charity Play adlı turnuvaya birçok bölgeden takım katılırken havuzda toplanan para ise coronavirüs ile savaş kapsamında bağışlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Valve dota 2 koronavirüs cs:go Steam oyun

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