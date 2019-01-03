Douglas Braga: Eşcinsel olduğum için profesyonel futbolu bırakmak zorunda kaldım

Futbolun bir tutku olduğu bu Latin Amerika ülkesi Brezilya'da, profesyonel futbolcu olmak hemen her çocuğun hayalidir. Ama stadyumda ve hatta ülkenin genelinde var olan bir ön yargı, bazıları için gerçekleşmiş olan bir rüyayı kabusa çevirebilir.

Douglas Braga, 12 yaşında Rio'ya geldiği zamanki heyecanını "Umut doluydum. Buraya bir rüya için gelmiştim ve bunun için mücadeleye de hazırdım" diye hatırlıyor.

Genç yetenek, üçüncü lig takımı Madureira tarafından keşfedilmişti ve burada geçirdiği altı yılın sonunda, rüyası gerçek olmaya başladı.

18 yaşında, Rio kentinin o sene şampiyonluğu elde eden takımı, Botafogo'ya transfer oldu. Ama hayatında bu transferle paralel olarak başka değişimler de oluyordu.

'Hayatımın en zor kararıydı'

Douglas Braga yaşadığı o değişimi, "Cinselliğimi keşfetmeye başlamıştım ve arzularımın kadınlara değil erkeklere yönelik olduğunu anlamaya başladım" diye anlatıyor.

Futbol kariyeri ilerledikçe ve A takımda oynamaya başladıkça, Braga, aynı anda hem birinci lig futbolcusu ve açık bir eşcinsel olamayacağı sonucuna vardı: