Doutzen Kroes yarı çıplak kaykaya bindi!

Kroes, bir markanın reklam çekimleri için tanga bikinisiyle kaykaya binerken görüntülendi.
Doutzen Kroes
34 yaşındaki Hollandalı model Doutzen Kroes, bir mayo markasının çekimleri için açık kahve tanga bikinisiyle kaykay üzerine çıktı.
Spor mayo tanıtımı için tüm enerjikliği fotoğraflarda vurgulamak istediler.
Kroes, Miami'nin sakin bir caddesinde kaykay üzerinde resmen şov yaptı.
Reklam çekimi sırasında son derece keyifli olduğu gözlenen Kroes, uzun süre obkektif karşısındaydı.
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