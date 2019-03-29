MAGAZİN

Doutzen Kroes yarı çıplak kaykaya bindi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.03.2019 13:51 | Son Güncelleme

Hollandalı model Doutzen Kroes, bikinisiyle Miami sokaklarını birbirine kattı.

Kroes, bir markanın reklam çekimleri için tanga bikinisiyle kaykaya binerken görüntülendi.

Doutzen Kroes

34 yaşındaki Hollandalı model Doutzen Kroes, bir mayo markasının çekimleri için açık kahve tanga bikinisiyle kaykay üzerine çıktı.
Spor mayo tanıtımı için tüm enerjikliği fotoğraflarda vurgulamak istediler.
Kroes, Miami'nin sakin bir caddesinde kaykay üzerinde resmen şov yaptı.
Reklam çekimi sırasında son derece keyifli olduğu gözlenen Kroes, uzun süre obkektif karşısındaydı.
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Doutzen Kroes miami

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