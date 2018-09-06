Dövdükleri kişinin 10 TL'sini gasbedenler tutuklandı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR'de, A.C.Y.'yi dövüp, cebindeki 10 TL'yi gasbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Derinkuyu ilçesinde A.C.Y., S.N. ve M.Ç. hakkında kendisini dövüp, cebinden 10 TL'sini gasbettikleri gerekçesiyle şikayetçi oldu. Polisin yaptığı çalışma sonucu 2 kişi, yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.N. ve M.Ç., çıkarıldığı sulh ceza mahkemesince 'nitelikli yağma' suçundan tutuklandı. S.N. ile M.Ç., Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na gönderildi.

