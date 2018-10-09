Dövdüler, ezmeye kalktılar yine de hayvanlara bakmaktan vazgeçmedi 

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Ilgın ilçesinde annesiyle birlikte yaşayan İlkay Eser (64), evinin garaj kısmını barınak haline getirip, yaralı kedi ve köpekleri tedavi ediyor, besleyip doğaya bırakıyor. Bugüne kadar hayvan beslediği için komşuları tarafından dövüldüğünü, tehdit edildiğini, üzerine araç sürüldüğünü ileri süren Eser, yine de yılmayıp hayvanlara bakmaya devam ettiğini söyledi. Eser, "Onların hiç suçu yok. Onlar masum. Ben bu canlara bakabilmek için sigortaya prim borcumu bile ödemedim" dedi.

Felçli annesi ile birlikte yaşayan ve 6 yıl önce Ilgın ilçesi Esentepe mevkiinden ev alıp yerleşen İlkay Eser, biri yavru dört köpeğini eve getirmeden komşularının tepkisiyle karşılaştığını söyledi. Eser, "6 yıl önce Ilgın'a geldik. Biri yavru dört köpeğim vardı. Daha köpeklerimi bile getirmeden buradaki bütün komşular üzerime geldiler. Ben de hayırlı olsuna geldiler zannetttim. Bana, 'burada hayvan besleyemezsiniz' dediler. Belediyeye gittim. Belediye de bana 'bu köpekleri evinizde besleyebilirsiniz' dedi. Yanımdaki komşularımdan biri kendisi caminin hocası olur arabayla üzerime yürüdü. Belediyeye şikayet etti. Kızının fobisi var diye kedileri bile şikayet ettiler. Bahçelerine girdi diye bir tane kedimin kafasına kürekle vurup ağır yaraladılar. Sokaktaki hayvanlara mama verdim diye beni burada taşladılar. Hepsini dava ettim. Hukuka başvurup hakkımı aradım" dedi.