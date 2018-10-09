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Dövdüler, ezmeye kalktılar yine de hayvanlara bakmaktan vazgeçmedi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 12:41 | Son Güncelleme

KONYA'nın Ilgın ilçesinde annesiyle birlikte yaşayan İlkay Eser (64), evinin garaj kısmını barınak haline getirip, yaralı kedi ve köpekleri tedavi ediyor, besleyip doğaya bırakıyor. Bugüne kadar hayvan beslediği için komşuları tarafından dövüldüğünü, tehdit edildiğini, üzerine araç sürüldüğünü ileri süren Eser, yine de yılmayıp hayvanlara bakmaya devam ettiğini söyledi.  Eser, "Onların hiç suçu yok.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Ilgın ilçesinde annesiyle birlikte yaşayan İlkay Eser (64), evinin garaj kısmını barınak haline getirip, yaralı kedi ve köpekleri tedavi ediyor, besleyip doğaya bırakıyor. Bugüne kadar hayvan beslediği için komşuları tarafından dövüldüğünü, tehdit edildiğini, üzerine araç sürüldüğünü ileri süren Eser, yine de yılmayıp hayvanlara bakmaya devam ettiğini söyledi. Eser, "Onların hiç suçu yok. Onlar masum. Ben bu canlara bakabilmek için sigortaya prim borcumu bile ödemedim" dedi.

Felçli annesi ile birlikte yaşayan ve 6 yıl önce Ilgın ilçesi Esentepe mevkiinden ev alıp yerleşen İlkay Eser, biri yavru dört köpeğini eve getirmeden komşularının tepkisiyle karşılaştığını söyledi. Eser, "6 yıl önce Ilgın'a geldik. Biri yavru dört köpeğim vardı. Daha köpeklerimi bile getirmeden buradaki bütün komşular üzerime geldiler. Ben de hayırlı olsuna geldiler zannetttim. Bana, 'burada hayvan besleyemezsiniz' dediler. Belediyeye gittim. Belediye de bana 'bu köpekleri evinizde besleyebilirsiniz' dedi. Yanımdaki komşularımdan biri kendisi caminin hocası olur arabayla üzerime yürüdü. Belediyeye şikayet etti. Kızının fobisi var diye kedileri bile şikayet ettiler. Bahçelerine girdi diye bir tane kedimin kafasına kürekle vurup ağır yaraladılar. Sokaktaki hayvanlara mama verdim diye beni burada taşladılar. Hepsini dava ettim. Hukuka başvurup hakkımı aradım" dedi.

EVİ SATIŞA ÇIKARDI

Dayak yediğini, tehdit edildiğini ve iftiralara maruz kaldığını belirten Eser, "Ben tek başıma her türlü iftiraya her türlü kötülüğe göğüs gerdim. Darp edildim, hastanede yattım, felç geçirdim. Bir ölmediğim kaldı. Artık hayvanseverlere sesimi duyurmak istiyorum. Özürlü annemin maaşıyla geçiniyorum. Prim borcumu ödeyemediğim için emekli olamadım. Hayvanlar aç vaziyette. Hayvanlar açlıktan ölüyor. Ben burada tek başıma mücadele ediyorum. Bir mama yok bir şey yok. Yüzlerce hayvana baktım. Hakkımda 8 tane dava açıldı. Darp edildim, dövüldüm. 'Buradan gideceksiniz' denildi. Sokağa çıktığımda beni vuracaklar mı, öldürecekler mi? korkusuyla dolaşıyorum. Bunlar bir gariban. Bunların kimi kimsesi yok. Ama ne olursa olsun ben bu havyanlara yine de bakıyorum ve bakacağım" diye konuştu. Artık baskılara dayanamadağını ifade eden Eser, evini de satışa çıkardığını söyledi.

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