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Döve döve öldürüp yol kenarına attılar

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 13:38 | Son Güncelleme

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde yol kenarında, dövülerek öldürüldüğü tespit edilen erkek ceset bulundu.

Döve döve öldürüp yol kenarına attılar

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde yol kenarında, dövülerek öldürüldüğü tespit edilen erkek ceset bulundu.
İlçeye bağlı Karakütük köyü Sarıböğsek deresi mevkiinde, yolun kenarında hareketsiz halde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğü belirlendi. 35 yaşlarındaki kişinin cesedinde yapılan ilk incelemede dövülerek ve sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü, ardından yol kenarına atıldığı saptandı. Ceset otopsi için adli tıp kurumuna gönderilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Döve döve öldürüp yol kenarına attılarDöve döve öldürüp yol kenarına attılar

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