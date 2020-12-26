Dover'deki TIR kuyruğu dağılıyor

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps Twitter hesabından paylaştığı tweette 4 bin 500'den fazla tırın Fransa'ya doğru yola çıktığını açıkladı. 10 binden fazla tır sürücüsüne koronavirüs testi yapıldığını belirten Shapps, testlerden 24'ünün pozitif çıktığını belirtti.

Fransa'nın geçiş için talep ettiği koronavirüs testlerinin yapılmasının hızlandırılabilmesi için İngiltere Savunma Bakanlığı 800 ordu mensubunu daha bölgeye gönderdi. Daha önce de 300 ordu mensubu buraya gönderilmişti. Askerlerin günlerdir Dover yakınlarında bulunan şoförlere yiyecek ve içecek dağıtılmasına da yardım ettikleri kaydedildi.

Paris ve Londra arasında varılan uzlaşmanın ardından perşembe gününden itibaren feribot ve tren seferleri yeniden başladı. Ancak kamyon şoförlerinin sınırı geçebilmek için 72 saatten eski olmayan negatif koronavirüs testi ibraz etmeleri gerekiyor. Bölgede mahsur kalan şoförler arasında çok sayıda Polonyalının olması nedeniyle, Varşova bu şoförlere test yapmaları için 60 kişilik bir askeri sağlık ekibini bölgeye gönderdi. Polonya'nın ekiple birlikte 15 bin koronavirüs testi de gönderdiği, ayrıca zor durumdaki şoförlere gıda da dağıtıldığı belirtildi.

Fransa'nın, yeni tip koronavirüsün çok daha hızlı bulaştığı belirtilen bir türünün İngiltere'de yayılması nedeniyle pazar günü getirdiği seyahat ve ulaşım kısıtlamalarının ardından yaklaşık 10 bin kamyon şoförü Dover yakınlarında mahsur kalmıştı.

AFP,dpa BW/ET

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