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Döverek öldürdü, savunması 'yok artık' dedirtti

16.04.2021 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’da, birlikte alkol aldığı Murat Yenilmez’i (36) döverek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan İzzet Bilen (33), karar duruşmasında, 'iyi hal' indirimiyle 25 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Bilen, son savunmasında, "Koşarken düştü. Peşinden gitme sebebim, darbetmek değildi. Çok sarhoş olduğu için yolun karşısına geçerken, araba çarpmasın, diye koştum" dedi.

Döverek öldürdü, savunması 'yok artık' dedirtti

Olay, geçen yılın Mart ayında, Evliya Çelebi Mahallesi’nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine sağlık ekipleri, başından yaralanan ve bilinci kapalı olan Murat Yenilmez'i Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Sağlık durumu ağır olan ve yoğun bakıma alınan Yenilmez, 8 gün sonra hayatını kaybetti. Düşme sonucu yaralanma olmadığının tespiti üzerine polis, soruşturma başlattı.

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'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

Murat Yenilmez'in, İzzet Bilen’in de aralarında bulunduğu 4 kişiyle birlikte eğlence mekanında alkol aldıkları, araçla eve dönerken, aralarında çıkan tartışmada dövülerek, öldürüldüğü tespit edildi. Polis ekiplerince katil zanlısı olduğu belirlenen Bilen, gözaltına alındı. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan İzzet Bilen hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan Kütahya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

'ARABA ÇARPMASIN, DİYE PEŞİNDEN KOŞTUM'

Davanın karar duruşmasında tutuklu sanık İzzet Bilen ile avukatlar yer aldı. Son savunmasını yapan Bilen, suçlamayı kabul etmeyerek, “Maktulü hayatımda, arkadaşlarımla gittiğim eğlence mekanında ilk kez gördüm. Aramızda benim bildiğim herhangi bir husumet yoktu. Pavyondan çıkıp, eve doğru gidiyorduk. Murat’ın elinde içki şişeleri vardı, ‘Çok içmişsin daha içme’ diye telkinde bulunduk. O da arabadan inerken hepimize küfürler etti. Kapıyı çarpıp koşmaya başladı. Ben de indim, arkasından koşmaya başladım. Arkamdan da diğer arkadaş koşmaya başladı. Yolun karşısına geçtiğinde aramızda yaklaşık 2 metre vardı. Düştüğünü gördüm, saat 03.00 sıralarıydı. Koşarken düştü, kaldırımdan inerken, sırtüstü düştü. Sağlık ekiplerini aradık, 10 dakika sonra ambulans ardından sivil polisler geldi. Peşinden gitme sebebim, darbetmek değildir. Çok sarhoş olduğu için yolun karşısına geçerken, araba çarpmasın, diye koştum” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık İzzet Bilen hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan 'iyi hal' indirimi uygulayarak, 25 yıl hapis cezası verdi.

DHA

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cinayet Kütahya
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