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'Döverek sabah namazına uyandırıyordu' Dini eğitim verilen yurtta şiddet iddiası! 'Yemek yerken gelip...'

02.11.2024 14:35
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02.11.2024 14:35
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Ankara'nın Sincan ilçesinde, dini eğitim verilen yurtta kalan çocukların darbedildiği iddiasıyla ilgili savcılık soruşturma başlattı. Çocukların bir eğitmen tarafından darbedildiği anların görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından savcılık harekete geçerken o yurtta kalan çocukların da açıklamaları ortaya çıktı. Yaşadıklarını anlatan çocuklar "Sabah namazında odamıza gelip bizi döverek uyandırıyordu. Yemekhanede yemek yerken gelip 'Düzgün ye' diyerek dövmeye başladı" dedi.

Sincan'da dini eğitim verilen bir yurtta kalan çocukların bir eğitmen tarafından darbedildiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri, sosyal medyada yer aldı. Görüntülerde, eğitmenin çocuklara tokat attığı görüldü.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntüler sonrası soruşturma başlattı. Başsavcılığın, sosyal medyada yer alan çocukların darbedildiği yönündeki video ve haberler üzerine resen soruşturma başlattığı öğrenildi. (DHA)

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"SABAH NAMAZINDA ODAMIZA GELİP BİZİ DÖVEREK UYANDIRIYORDU"

Sözcü'de yer alan haberde ise yurtta işkenceye maruz kalan çocukların yaptığı açıklamalar yer aldı. Buna göre; 17 yaşındaki bir çocuk, “Sabah namazında odamıza gelip, bizi döverek uyandırıyordu. Yöneticilere söylediğimiz zaman ‘O sizin hocanız, olabilir böyle şeyler’ yanıtını alıyorduk. ” dedi.

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"YEMEKHANEDE YEMEK YERKEN GELİP 'DÜZGÜN YE' DİYEREK DÖVMEYE BAŞLADI"

Yurtta iki yıl kalan 16 yaşındaki çocuk ise herhangi bir olay olmadan bile şiddet uygulandığını anlatırken “Yemekhanede yemek yerken gelip ‘Düzgün ye şerefsiz’ diyerek dövmeye başladı” diyerek yurtta işkencenin olağan bir durum olduğunu öne sürdü. “İt muamelesi görüyorduk” diyen çocuk, yaşadığı şiddet olaylarını kameradan izlediğini fakat sonrasında görüntülerin silindiğini aktardı.

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Ankara darp şiddet sincan yurt
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