Döviz bozdurana ayakkabılar etiketin yarı fiyatına

Bolu Ayakkabıcılar Odası'nca, ülke ekonomisine katkı sağlamak için döviz bozduran vatandaşlara ayakkabıları etiketin yarı fiyatına veriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine başlatılan döviz bozdurma kampanyasına, Bolu Ayakkabıcılar Odası da destek verdi.

Oda tarafından başlatılan "300 dolarını bozdur, ayakkabını etiketin yarı fiyatına al kampanyası" kapsamında Büyük Cami Mahallesi'nde bulunan ayakkabıcı esnafına broşürler dağıtıldı ve sokaklara pankartlar asıldı.

Oda başkanı Tekin Eser, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kampanya ile devletimizin, milletimizin ve reisimizin yanında olalım dedik. Ekmek aşında tuzlarımız olmasını istedik." dedi.

Kampanya kapsamında 300 dolar bozdurana etiketin yarı fiyatına ayakkabı satışı yaptıklarını aktaran Eser, kampanyanın vatandaşın ilgisine göre devam edeceğini, ayrıca 50 dolar bozdurana da ayakkabı tamirinin ücretsiz yapılacağını, sayıda bir limitin olmadığını kaydetti.

