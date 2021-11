Döviz Büroları Kepenk Kapattı

Türkiye genelinde birçok döviz bürosu Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yetkili müesseselere ilişkin yeni düzenlemesini protesto etmek amacıyla bugün saat 11.45’te yarım saatliğine kepenk indirdi. Zorunlu sermaye artışı ve her türlü döviz işlemi sırasında kimlik tespiti zorunluluğu gibi hükümler içeren düzenlemeyi protesto etmek için Türkiye’nin çeşitli illerinde biraraya gelen döviz bürosu temsilcileri ortak basın açıklaması da yaptı.

İstanbul’da kepenk kapatma eyleminin ardından Beyazıt Meydanı'nda yapılan basın açıklamasını Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu’nun temsilcisi Hayati Yılmaz okudu. Türkiye’deki 852 döviz bürosu ve binlerce çalışanı adına açıklamada bulunduklarını söyleyen Yılmaz, düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesini ve mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti. Yılmaz, “12 Ekim 2021 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelik ve tebliğ bizleri ve tüm çalışanlarımızı mağdur etmiştir. Biz döviz büroları olarak serbest piyasanın en önemli unsurlarından biriyiz. Her daim ülkemizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Döviz büroları ülkemizde döviz kurlarının yükselmesinin sorumlusu değil, aksine turizm ve ticaret ile ülkemize gelen yapancı paraları ülke finans sistemine en hızlı kazandıran işletmelerdir” dedi.

“Sermaye şartı işletmelerin ihtiyaç durumu dikkate alınmaksızın 5 katına çıkartılmıştır”

Yılmaz, yeni düzenlemeyle oluşan mağduriyetleri şöyle sıraladı: “(Döviz bürolarının) Hisse devir hakları ellerinden alınmıştır. Şirket sahipleri hisselerini, öz çocuklarına, kardeşlerine, annesine, babasına ve ortaklarına devredemez hale getirilmiştir. Döviz büroları sahipleri, şirket yönetimine profesyonel yönetici, eşlerini, çocuklarını ve kardeşlerini atayamamaktadır. Sermaye şartı işletmelerin ihtiyaç durumu dikkate alınmaksızın 5 katına çıkartılmıştır. Buna göre 10 milyon TL sermayeyi fiziki olarak kasasında bulundurmayan işletme faaliyetten menedilecektir. Getirilen yönetmelik ile ülkemiz dört faaliyet bölgesine bölünmüştür. Şirket adresi naklinde 3 milyon TL harç ödeme şartı getirilerek adres değişikliği imkansız hal almıştır. Bu kararlar alınırken sektörden hiçbir arkadaşımızın, hukukçuların ve mali müşavirlerin görüşü alınmamıştır.”

“Bu tebliğ yürürlükte kaldıkça, kaçak döviz bürolarının işlerini arttıracaktır”

En ufak bir hatada uyarı yapılmadan yetki belgelerinin iptal edildiğini belirten Yılmaz, “Bu tebliğ yürürlükte kaldıkça, kaçak döviz büroları işlerini arttıracaktır. Bu durum çok büyük vergi kaybına sebep olacaktır. Bu, hiç kimsenin kabul etmeyeceği bir vaziyettir. Yürürlüğe konan yönetmelikle kaçak döviz büroları ve gayri resmi döviz alım satımı yapan firmalara hayal bile edemeyecekleri fırsat verilmiştir. Yönetmelik ve tebliğ bizler açısından mağduriyet oluşturmuş ve nihayetinde şirketlerimizi kapatmamıza sebep olacaktır. Yönetmelik ve tebliğ anayasamıza, kanuna ve hukuka aykırıdır. Bu yönetmeliğe karşı hukuki haklarımızı arayacağımızı ilan ederiz” sözlerini kullandı.

Basın açıklamasından sonra söz alan Avukat Can Bolat da “Bu tebliğ, ticaret hukukuna, idare hukukunun temel ilkelerine ve Anayasa’da güvence altına alınan bütün haklara aykırıdır. Bu sebeple ilgili yönetmelik ve tebliğin iptali için Danıştay nezdinde dava açılacaktır. Mahkeme tarafından yürütmenin durdurulması kararı verileceğine ilişkin inancımız tamdır” dedi.

“Döviz bürolarının yetkilerini arttırıp sermaye yükseltse ona kimsenin itirazı olmaz”

İzmir’deki kepenk kapatma eyleminin ardından da döviz bürosu temsilcileri Karşıyaka’da biraraya gelerek ortak basın açıklamasını okudu. Karşıyaka’da döviz bürosu işletmeciliği yapan Murat Tırpan, “Biz A grubu yetkili müesseseyiz. Taahhüt edilen sermayemiz 5 milyon TL. 2022 yılının sonuna kadar bunun 10 milyona çıkartılması isteniyor. Şu an mümkün gözükmüyor maalesef. Çünkü zaten o kazançları elde edemiyoruz biz. Sermaye artışını gerçekleştiremeyen firmalar, 2022 sonunda kapatmak zorunda kalacaklar. Zannediyorum devletimiz döviz bürolarının adedini azaltmak istiyor. Fakat yetkilerini kısıyor. Yani yetkilerini daha fazla hale getirip sermaye yükseltse ona kimsenin itirazı olmaz” dedi.

Döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, A grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı 5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye, B grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı ise 1 milyon TL’den 5 milyon TL’ye çıkarıldı. Yetkili müesseselerin öz kaynaklar toplamı tutarının, asgari ödenmiş sermaye tutarının altına düşmemesi de zorunlu hale getirildi.

“Gayri resmi olarak döviz işlemi yapan işletme sayısı yaklaşık 3 bin”

Döviz bürolarının bu düzenleme sonucunda kapanması halinde kayıt dışılığın artacağını vurgulayan Tırpan, “Şu anda resmi kanallarla işlem yapılıyor ve devlet vergisini toplayabiliyor. Aksi takdirde herkes merdiven altı yapmaya başlayacak bu işi. Devletin vergi geliri düşmüş olacak. Şu an Türkiye'de yetkili müessese; 852 adet döviz bürosu var. Fakat gayri resmi olarak döviz işlemi yapan işletme sayısının yaklaşık 3 bin olduğu söyleniyor. Çok ciddi bir rakam bu. Döviz büroları bunun önüne geçmek için kurulmuş müesseseler. Maalesef şu an yeni gelen tebliğle bizim de elimiz kolumuz bağlandı” şeklinde konuştu. Tırpan, sermaye artışına gidebilen büyük firmaların sektörde tekel haline dönüşeceğini de belirtti.

“Kimlik düzenlemesiyle döviz bürolarında inanılmaz sıralar olmaya başladı”

Döviz bürosu işletmecileri, düzenlemeyle döviz alım satımlarında kimlik tespitinin de zorunlu hale getirilmesine tepkili. Geçmişte 3,000 doların üzerindeki işlemlerde kimlik tespiti yapılma zorunluluğu olduğunu hatırlatan Tırpan, “Yeni gelen tebliğle bu alt sınır kalktı. Şu an minimum sınır diye bir şey yok. Her işlem yapandan kimlik tespiti yapılması istendi. Bu da işlemi uzatan, müşteriyi sıkan bir süreç. Çünkü bir müşterinin işlem yapması yaklaşık beş dakikayı bulabiliyor. Daha önceleri bir dakikada yapılabilen bir işlem şu an beş dakikaya uzadı ve döviz bürolarında inanılmaz sıralar olmaya başladı” ifadelerini kullandı. Tırpan, kimliklerini yanında taşımayan müşterileri döviz bürosundan geri çevirmek zorunda kaldıklarını da belirtti.

Dolar bozdurmaya gelen ancak kimliği yanında olmadığı için geri çevrilen Hasan Atış da bunlardan biri. Yeni düzenlemeye bir anlam veremediğini söyleyen Atış, bilgilerini paylaşmaktan da şikayetçi olduğunu söyledi. Atış, “İlk defa karşılaşıyorum ben. Bir otelde kalıyorum burada. Bizim tanıtım günlerimiz var. Ben burada fuarcıyım, kavurma satmaya geldim buraya. Otelde kimliğimi unutmuşum, geldim, vermediler. Tekrar bir sürü yol git gel, kimliğini getir, 100 dolarını boz. Mantıksız bence” dedi.