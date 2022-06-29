Döviz bürosunda 225 bin euro dolandırıcılık! Şüphelinin parayı teslim alma anı saniye saniye kaydedildi

Edinilen bilgiye göre, Fatih'te İranlı bir döviz bürosu 225 bin euro dolandırıldı. Döviz bürosu sahibi olan İranlı M.R.M.(56), polise giderek 225 bin euro parasını yaklaşık 4 milyon lirasını dolandırıcılara kaptırdığını söyledi. Mağdur M.R.M. ifadesinde "İran'da iş yaptığımız döviz bürosuna gelen bir kişi 225 bin euro göndermek istediğini söylemiş. Beni aradılar parayı gelen kişiye teslim edebileceğimi söylediler. Ben de burada gelen kişiye parayı teslim ettim. Ancak kısa bir süre İran'dan yeniden telefon geldi. Orada gelen kişinin parayı vermeden ayrıldığını öğrendim" dediği kaydedildi.

OLAYLA İLGİLİ 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Dolandırıcılıkla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri olayı organize ettiği iddia edilen Kemal E.'yi (36) İstanbul'da, döviz ofisinden parayı aldığı öne sürülen Uğur C.K.'yı ise Hatay'da yakalayarak gözaltına aldı. olayı organize ettiği iddia edilen Kemal E. tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Öte yandan şüphelinin parayı teslim alma anı ise kameraya yansıdı. (İHA)

