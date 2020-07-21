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  4. Döviz bürosunda hırsız şoku! Sadaka kutusunu böyle çaldılar

Döviz bürosunda hırsız şoku! Sadaka kutusunu böyle çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2020 09:27 | Son Güncelleme

İstanbul'daki Arnavutköy'de güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde, iki kişinin döviz bürosundaki sadaka kutusunu çaldığı görüldü. Hırsızlar görevli ile konuşuyormuş gibi davranarak kaşla göz arasında kutuyu yanlarındaki poşete koydu. İşte o anlar...

Arnavutköy’de bir döviz bürosunda bulunan sadaka kutusunu kaşla göz arasında çalan hırsızlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde bulunan bir döviz bürosuna gelen 1’i kadın 2 kişi, döviz bürosundaki sadaka kutusunu çaldı. Döviz bürosuna giren hırsızlardan biri döviz bürosu çalışanlarını oyalarken, diğeri ise beraberinde getirdiği çantanın içerisine sadaka kutusunu attı. Sadaka kutusunu çalan hırsızlar döviz bürosunun güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. (İHA)

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