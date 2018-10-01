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Döviz bürosunda masada unutulan parayı çaldı, yakalanınca özür diledi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 18:27 | Son Güncelleme

BARTIN'da bir döviz bürosunda tezgahın üzerinde unutulan 100 euro'yu çalan M.G.

Döviz bürosunda masada unutulan parayı çaldı, yakalanınca özür diledi

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da bir döviz bürosunda tezgahın üzerinde unutulan 100 euro'yu çalan M.G. (50), güvenlik kameraları sayesinde yakalandı. Şüpheli, parayı aldığı için özür diledi.
Bugün öğle saatlerinde, Bartın Hükümet Caddesi'nde bulunan döviz bürosuna gelen M.G., masanın üzerinde unutulan 100 euro'yu alarak iş yerinden ayrıldı. İş yeri sahibinin polise haber vermesi üzerine ekipler güvenlik kameralarını inceledi. Polis, M.G.'yi döviz bürosunun 100 metre ilerisinde yakaladı. Polisin ceketinin iç cebinde para bulmasının ardından, "Para senin mi?" sorusuna M.G., "O arkadaşın" yanıtını verdi. Polisin parayı neden aldığı sorusunu ise şüpheli, "Param yoktu, o yüzden aldım, ben isteseydim vermezlerdi. Özür dilerim" diye cevapladı.
Polis merkezine götürülen M.G. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 100 euro ise sahibine teslim edildi. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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Döviz bürosunda masada unutulan parayı çaldı, yakalanınca özür dilediDöviz bürosunda masada unutulan parayı çaldı, yakalanınca özür dilediDöviz bürosunda masada unutulan parayı çaldı, yakalanınca özür diledi

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