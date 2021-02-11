HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Döviz bürosundaki gasp anı kamerada

Döviz bürosundaki gasp anı kamerada

11.02.2021 17:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te parasını sayan bir kişinin elindeki paraları zorla alarak kaçan şahıs, önce kameralara ardından polise yakalandı.

Gaziantep’te parasını sayan bir kişinin elindeki paraları zorla alarak kaçan şahıs, önce kameralara ardından polise yakalandı. Şahsın paraları gasp ettiği anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Gaziler Caddesi’nde bulunan döviz bürosuna gelen bir kişi, bozdurduğu döviz karşılığında kendisine verilen parayı iş yerindeki koltuklardan birine oturarak saymaya başladı. Bu esnada içeriye giren bir kişi ise herkesin gözü önünde el çabukluğu ile paraları almaya çalıştı. Parasını sayan kişinin ani bir refleksle parayı sıkıca tutması üzerine ilk hamlesinde başarılı olamayan şahıs, kısa süren uğraşı sonucunda parayı aldı. Parayı zorla alan şahıs, döviz bürosundan dışarı çıkarak kaçmaya başladı. Kalabalığı da fırsat bilen şahıs, koşarak olay yerinden uzaklaştı. Şahsın paraları gasp ettiği o anlar saniye saniye kameralara yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise kayıplara karışan şahsa ulaşmak için döviz bürosundaki ve çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Şahsın eşkalini ve kaçtı yönü belirleyen ekipler, daha sonra ise kimliğine ulaştı. Polisin operasyonu ile gözaltına alınan gaspçı, emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.
Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıfır kilometre olarak aldığı lüks aracının kapısı farklı çıktı Sıfır kilometre olarak aldığı lüks aracının kapısı farklı çıktı
Seçkin Gözlemci Günü'nde nefes kesen Kış 2021 Tatbikatı! Seçkin Gözlemci Günü'nde nefes kesen Kış 2021 Tatbikatı!
04 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 4?04 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 4?
1/

En Çok Okunan Haberler

Dünyayı tedirgin eden gelişme: Üretmeye başladılar!

Dünyayı tedirgin eden gelişme: Üretmeye başladılar!

İğrenç olayı yolcular fark etti: Metrobüsten inen kadını...

İğrenç olayı yolcular fark etti: Metrobüsten inen kadını...

İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem

İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da son yılların en etkili kar yağışı bekleniyor! Sıcaklıklar 20 derece birden düşecek

İstanbul'da son yılların en etkili kar yağışı bekleniyor! Sıcaklıklar 20 derece birden düşecek

Britney Spears gömleği giydi! Dekoltesi olay oldu

Britney Spears gömleği giydi! Dekoltesi olay oldu

Ünlü spikerin paylaşımları yönetimi rahatsız etti! Flaş karar

Ünlü spikerin paylaşımları yönetimi rahatsız etti! Flaş karar

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Diğer Haberler

Son dakika: İstanbul Valiliği'nden 'kar' uyarısı

Son dakika: İstanbul Valiliği'nden 'kar' uyarısı

Kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı! İfadesi 'pes' dedirtti

Kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı! İfadesi 'pes' dedirtti

5 ilde sahte para transferi dolandırıcılığı! Dikkat çeken '17.00' detayı

Vatandaşları böyle dolandırmışlar! Dikkat çeken '17.00' detayı

İstanbul’da 15.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 65

İstanbul’da 15.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 65

Seçkin Gözlemci Günü'nde nefes kesen Kış 2021 Tatbikatı!

Seçkin Gözlemci Günü'nde nefes kesen Kış 2021 Tatbikatı!

Çanakkale açıklarındaki Ro-Ro gemisinde yangın

Çanakkale açıklarındaki gemide yangın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.