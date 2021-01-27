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Döviz bürosunu soymaya çalışan silahlı kişi paniğe kapılınca kaçtı

27.01.2021 15:52 | Son Güncelleme:
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Döviz bürosunu soymaya çalışan silahlı kişi paniğe kapılınca kaçtı

Kocaeli’nin Karamüsel ilçesinde bir döviz bürosunu soymaya çalışan silahlı kişi, iş yerindeki çalışanların direnmesi üzerine kaçarak gözden kayboldu.Olay öğle saatlerinde Hacıömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir döviz bürosunda meydana geldi.

Kocaeli’nin Karamüsel ilçesinde bir döviz bürosunu soymaya çalışan silahlı kişi, iş yerindeki çalışanların direnmesi üzerine kaçarak gözden kayboldu.
Olay öğle saatlerinde Hacıömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir döviz bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan döviz bürosuna gelen şahıs, silahını çıkararak soygun girişiminde bulundu. İş yerinde bulunan çalışanların direnmesi sonrasında paniğe kapılan şahıs, kaçarak gözden kayboldu. Polis ekipleri, ara sokakta üzerini değiştirerek kaçmaya çalışan şahsı ise kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Döviz bürosunu soymaya çalışan silahlı kişi paniğe kapılınca kaçtı

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