Döviz bürosunu soymaya çalışan silahlı saldırgan, kadın çalışan direnince böyle kaçtı

Kocaeli’nin Karamüsel ilçesinde bir döviz bürosunu soymaya çalışan silahlı şahıs, iş yerinde çalışan kadının para kontrol cihazı ile direnmesi sonucu kaçtı. Soygun girişimi ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay 14.30 sıralarında öğle saatlerinde Hacıömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir döviz bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan döviz bürosuna gelen şahıs, cebinden çıkardığı silahı kasadaki kadın çalışana doğrultarak paraları poşete koymasını söyledi. İş yeri çalışanının tepki göstererek eline aldığı para kontrol cihazı ile karşı koyması sonucu ise silahlı şahıs, hızla iş yerinden çıkarak kaçmaya başları. Kadın çalışan ise elindeki cihaz ile şahsı bir süre kovaladıktan sonra iş yerine dönerek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Üzerini değiştirirken polis ekiplerine yakalandı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin takibi sonucu, soygun girişiminde bulunan şahıs ara sokakta üzerini değiştirmeye çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.