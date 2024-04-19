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Döviz dolu çanta bir ilçeyi harekete geçirdi! Ödül verecekti ama o hareket her şeyi tersine çevirdi

19.04.2024 11:19
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Kuşadası'nda bir kişi, havaalanı servisini beklerken oturduğu bankta içi döviz dolu el çantasını unuttu. Çalınan çantayı, 5 günlük çalışmayla bulup sahibine teslim eden polis, şüpheliler hakkında ’açıktan hırsızlık’ suçundan işlem yaptı. Çantanın sahibi, zanlılar için "Bulduklarında dürüst davransalardı ödül verirdim" dedi. Benzer bir olay da Esenyurt'ta yaşandı. Ancak bu kez düşürülen paraları bulan şahıs, polise teslim ederek sahibine ulaşmasını sağladı ve paraların sahibini mutlu etti.

Döviz dolu çanta bir ilçeyi harekete geçirdi! Ödül verecekti ama o hareket her şeyi tersine çevirdi

Olay, 9 Nisan Salı günü saat 20.45 sıralarında Aydın'daki Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Bayramı arifesi sebebiyle İstanbul’a gidecek olan Yusuf Bostan, yol kenarında bulunan bir banka oturup, havalimanı servisini beklemeye başladı. Bu sırada Bostan, el çantasını bankın üzerine bıraktı. Servisin kendisini almak için durmasından sonra araca binen Bostan, havalimanına vardığında el çantasının yanında olmadığını fark etti. Bunun üzerine Kuşadası’na geri dönen Bostan, oturduğu banka giderek çantasını aradı ancak bulamadı.

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KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü, Yusuf Bostan’ın durumu kendilerine bildirmesi üzerine harekete geçti. Asayiş Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel bir ekip, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

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Polislerin yaptığı incelemede, bankta unutulan çantayı alan kişilerin Ş.S. ve Ç.Ş. oldukları belirlendi. Kimlik tespitleri yapılan şüpheliler, İzmir’de yakalanarak gözaltına alındı. Yusuf Bostan’ın çantası ise 14 Nisan’da içerisinde bulunan döviz, ziynet eşyaları ve pasaportlarla beraber kendisine teslim edildi. İki zanlı hakkındaysa ‘açıktan hırsızlık’ suçundan işlem yapıldı.

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“DÜRÜST DAVRANSALARDI ÖDÜL VERİRDİM”

Çantasına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Yusuf Bostan, "Öncelikle Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne çok teşekkür ederim. Kısa sürede çantamı bulup, bana teslim ettiler. Çantamda 10 bin 360 sterlin, 2 bin 890 avro, bin 200 ABD doları, 4 ata altını, pasaportlarım ve cep telefonum bulunuyordu. Tabi dövizlerin bir kısmı Türk Lirası’na çevrilip, harcanmış. Cep telefonu da tahminimce satılmış. Ancak geriye kalanlara da şükrediyoruz. Eğer çantamı bulduklarında dürüst davranıp, bana ulaştırsalardı bu iki kişiye zaten ödül verirdim" diye konuştu.

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ESENYURT'TA YOLDA BULDUĞU 2 BİN 50 EURO'YU SAHİBİNE TESLİM ETTİ

Esenyurt'ta da benzer bir olay yaşandı ancak bu kez paraları bulan kişi hırsızlık yapmak yerine polise giderek sahibine teslim edilmesini sağladı. Olayda; emekli TIR şoförü 68 yaşındaki Mehmet Öner, saat 09.00 sıralarında Esenyurt'ta Mevlana Mahallesi Sultan Ahmet Caddesi'ndeki ATM'den para çekti. Çektiği parayı cüzdanına koyduğunu zanneden Öner ardından uzaklaştı. Öner cüzdanındaki 2 bin 50 Euro'yu bulamayınca polis merkezine gitti. Aradan 2 saat geçtikten sonra aynı caddede spora giden 66 yaşındaki Vahap Balcı ATM'nin önünde yerde bir miktar para olduğunu gördü. İlk önce paraların sahte olduğunu düşünen Balcı, incelediğinde paraların gerçek olduğunu fark etti. Balcı, parayı sahibine ulaştırmak için polis merkezine gitti. Ekiplerin kendisini aramasının ardından polis merkezine giden Mehmet Öner, parasını Vahap Balcı'dan teslim aldı.

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"HÜZÜNLÜYDÜM AMA ŞİMDİ SEVİNÇLİYİM"

Parasının bulunduğuna sevinen Mehmet Öner, "Para vardı üzerimde, ATM’den para bozarken döviz olan kısmını oraya düşürmüşüm. Fark ettim kaybettiğimi, hemen karakola geldim tutanak tutturdum. Aradan bir saat geçti bana telefon geldi 'Paranız bulundu' diye. Getirdi parayı teslim etti, hüzünlüydüm ama şimdi sevinçliyim. Helal paraydı. Allah ondan razı olsun. Allah milletimizden razı olsun. Böyle de insanlar varmış. Hep öyle olalım. 2 bin 50 Euro, aşağı yukarı 73 bin liraya tekabül ediyor." şeklinde konuştu.

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"İYİ Kİ DE BEN BULMUŞUM"

Parayı sahibine teslim eden Vahap Balcı ise, "Sabah ormana spora giderken ankesörlerin önünde dağınık halde para gördüm. Baktım, sahte zannettim önce, gerçek para Euro. Sağıma soluma baktım oralarda kimse yoktu. Ben de bu parayı 'Karakola teslim ederim' diye cebime koydum, sporuma devam ettim. Spor dönüşü karakola gittim, 'Para buldum teslim etmek istiyorum' dedim. O arada baktım bir hareketlilik var seviniyorlar. Az önce parayı kaybeden buradaydı dediler. Çağırdılar, arkadaş geldi. Parayı kendisine teslim ettim, 2 bin 50 Euro. Üzüldüğünü gördüm iyi ki de ben bulmuşum ve getirdim teslim ettim" dedi. (İHA/DHA)

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Anahtar Kelimeler:
döviz hırsızlık
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