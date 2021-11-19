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Döviz İşlemlerinde Kimlik Meselesi Dava Konusu Oluyor

19.11.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de döviz kuru artışı ekonomide ana gündem maddesine dönüşürken, döviz işlemlerine 100 dolar bazında kimlik kontrolü şartı getirilmesine karşı idari dava açılıyor

Türkiye’de döviz kuru artışı ekonomide ana gündem maddesine dönüşürken, döviz işlemlerine 100 dolar bazında kimlik kontrolü şartı getirilmesine karşı idari dava açılıyor.

Merkez Bankası’nın bugünkü faiz kararı arifesinde döviz kurunda son haftalardaki artışı dolayısıyla Türk Lirası’ndaki değer kaybını durdurmak amacıyla neler yapılabileceği tartışması söz konusuydu. Bugünkü Resmi Gazete, gece yarısı açıklandığında ise “uluslararası terörizm finansmanını önleme” gerekçesiyle hayata geçirilmiş olan döviz alım satımında kimlik tespitini zorunlu hale getiren düzenlemede değişiklik dikkat çekti. Bu değişiklik ile 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’in 20’nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “tüm işlemlerde” ibaresi “100 ABD Doları ve/veya karşılığı Türk Lirası tutarını aşan işlemler için” şeklinde değiştirildi. Böylece bugün itibariyle 100 dolar ve üzerindeki işlemlerde kimlik ibraz etmek zorunlu hale getirildi.

VOA Türkçe, Türkiye ekonomisi ve bankalar dışındaki döviz piyasası açısından döviz işlemlerindeki kimlik zorunluluğunun ne anlama geldiğini Yetkili Döviz Müesseseleri Yöneticileri Derneği Başkanı Mustafa Ünver’e sordu. Ünver, öncelikle Türk Lirası cinsinden kural getirilmesi yerine 100 Amerikan Doları üzerinden kural getirilmesine tepkiliydi. Tebliğ değişikliğini “alelacele hazırlanmış” olarak yorumlayan Ünver, ABD Doları dışında Euro, Sterlin gibi yabancı para birimleri alım-satım işlemlerinde kimlik kontrolü konusunda ortaya soru işareti çıktığını işaret etti.

Yetkili Döviz Müesseseleri Yöneticileri Derneği Başkanı Mustafa Ünver, kamuoyunda “döviz büfeleri” olarak adlandırılan işletmeler olarak kimlik kontrolüyle ilgili düzenlemeye karşı Danıştay’a 29 Kasım’da dava başvurusunda bulunacaklarını açıkladı. Ünver, VOA Türkçe’nin sorularını şöyle yanıtladı:

VOA

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