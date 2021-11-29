Döviz Kurundaki Artış Lastik Sektörünü Zora Soktu

Merkez Bankası’nın ikinci kez faiz indirimi kararı almasıyla döviz kurunda oluşan rekor artış lastik satışı ve değişimi yapan esnafın envanterine yeni ürün eklemekte zorlanmasına ve araç sahiplerinin de lastik bulamamasına neden oluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faiz karşıtı tutumu ve Merkez Bankası’nın Ekim ve Kasım aylarında iki kez faiz indirimi kararı alması sonrasında rekor düzeyde artan döviz kurları nedeniyle piyasada ürün sıkıntısı oluştuğu vurgulanıyor.

Türkiye genelinde 1 Aralık itibariyle de taksi, yolcu otobüsleri, lojistik araçları gibi ticari araçlar için “kış lastiği zorunluluğu” uygulaması her yıl olduğu gibi yürürlüğe girecek. Kanuni açıdan zorunlu olmamasına rağmen kişisel araç sahipleri de olası kar yağışı veya bulundukları bölgelerdeki buzlanma gibi risklere karşı bugünlerde kış lastiği arayışında. Bu durum lastik sektöründe normal koşullarda satışlarda hareketliliğe yol açması gerekirken, lastik satıcısı ve servisi işletmelerde farklı ölçülerde, farklı markalarda lastik çeşidi bulunmadığı gözleniyor.

VOA Türkçe’nin lastik sektöründe son durumu sorduğu Otomotiv Lastik Satıcıları ve Servisçileri Derneği (LASED) yönetimi de döviz kuru artışı nedeniyle öncelikle lastik fiyatlarında da artış olduğuna dikkat çekti. 2003 yılından bu yana sektörde mesleki dayanışma amaçlı faaliyet yürüten LASED, Türkiye’de ciddi sayıda lastik üreticisi firma ve dolayısıyla fabrika bulunduğunu ancak bu firmaların iç piyasa yerine yurt dışına satış yapmayı tercih ettiğini vurguladı.

LASED yönetimi adına Ferhat Değer A.Ş. Genel Müdürü Levent Yener, VOA Türkçe’ye yaptığı değerlendirmede, lastik fiyatlarında döviz kuruna bağlı olarak artış yaşandığını söyledi. Lastik sektörü üzerinde beş yıl önce yürürlüğe koyulan yasal düzenlemeler sonrasında yurt dışından -- Çin gibi alternatif ülkelerden -- ağır vergilendirme nedeniyle ürün getiremediklerini kaydeden Yener, bu nedenle de yerli üreticiler ya da Türkiye’de üretici olan firmalardan lastik temin etmek durumunda olduklarını ve bu firmalarca piyasada fiyat oluşturulduğunu açıkladı. Kurdaki artış nedeniyle lastik fiyatlarına yüzde 25’in üstünde zam yapıldığını belirten Yener, stoklarda da yeterince lastik olmadığını çünkü Türkiye’de üretim yapılmasına karşın çoğunlukla Avrupa’ya ihracat yapıldığını aktardı. “Yurtdışına ihracat yapılması daha karlı görüldüğü için iç pazarda yeterince ürün bulanamıyor” diyen Yener, her Aralık ayında kış lastiği geçişi dolayısıyla dönemsel sıkıntı olabildiğini ancak şimdi ticari araç kaynaklı talebi karşılayacak ürün bulunmasında daha ciddi sıkıntı olduğunu dile getirdi.

Lastik sektöründe otuz yıldır görev aldığını vurgulayan Yener, “Bir ay önce bin lira olan bir ürün şimdi bin dört yüz lira civarında. Alıcısı var ama yeterince ürün bulunmuyor. En son geçen haftaki kur artışı öncesinde süreç başladı. Bundan üç ay önce normal koşullarda yüzde 10’luk zam yapılıyordu. Ancak firmalar tarafından yüzde 10’un üzerine yeniden yüzde 25 oranında zam duyuruları yapıldı. Doğal olarak da lastik satıcıları da firmalardan önceki fiyatlara ürünleri temin edemeyecekleri için şimdiden bu yapılan ilave zamları satış fiyatlarına yansıtıyor” dedi. Bu nedenle “biraz fazla şişkin fiyatlar” oluştuğunu söyleyen Yener, LASED’in son toplantısında 2022 yılını ise lastik satıcıları ve servisçileri olarak daha zor koşullarda karşılayacaklarını konuştuklarını ifade etti. Avrupa’nın gelecek yıl Türkiye’den daha fazla talepte bulunulmasını beklediklerini açıklayan Yener, bunun da gelecek yıl iç piyasada ürün azlığından kaynaklanan fiyat artışı olacağını kaydederek, “Üreticiler yurt dışına nakit parayla satış yaptıkları için iç pazar yerine Avrupa ülkelerine satış yapmayı tercih ediyor. Burada bizim için ikame söz konusu olabilirdi. Çin veya Uzak Doğu ülkelerinden ürün temini olabilirdi ancak yüksek vergi duvarıyla o seçenek kapatıldığı için pek mümkün değil. Mesela Çin’den 20 dolara alabileceğiniz ürün, raflarımıza ulaştığında maliyeti 40-50 dolara yükseliyor. Bu maliyet de zaten yerli üretici fiyatlandırmasıyla aynı olduğu için Çin gibi seçenekler uygun olmuyor. Dolayısıyla önümüzdeki yıl daha az lastik ve daha fazla sıkıntı olacak” diye konuştu.

“Lastik temininde döviz kuru etkili oluyor”

Ankara’da İskitler semtindeki lastik satıcısı esnaftan birisi olan Arif Naci Bakır da, kış lastiği alımını Aralık ayına bırakmış tüketiciler açısından fiyat farkı ve ürün bulma sıkıntısı olacağı görüşünü aktardı.

Lastik satıcısı işletmeciler açısından nasıl bir süreç işlediğini anlatan Bakır, “Kış lastiği siparişlerimizi Temmuz

