‘Döviz Kurunu Döviz Kurşunu Haline Getirdiler’

Türkiye içine düştüğü ekonomik sıkışıklığı aşmak için hem reel sektörde hem de bankacılık sektöründe çeşitli hamleler yapıyor.
Geçtiğimiz dönemde iki bankanın katıldığı Kobi Destek Kredisi, bu yılki sekiz bankanın katılımıyla yeniden devreye sokuldu.
Devlet bankaları olan Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım’la birlikte İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası da projeye destek veriyor.
İş dünyası “nefes kredisi” adı verilen destek kapsamında aylık %1,85, yıllık ise %22 ile kredi kullanabilecek.
Hisarcıklıoğlu: “İki üç ay içinde 10 milyar kredi desteği sağlamış olacağız”
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katıldığı toplantıda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, piyasada oluşan olumsuz havaya inat bu seferberliği başlattıklarını söyledi.
Hisarcıklıoğlu, “Bir üyemiz azami 200 bin lira kredi kullanabilecek. Kredi 6 ay ana para ödemesiz, sonrasında 12 eşit taksitli toplam 18 ay olacak. Kredinin %85’i Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti kapsamında olacak. Yani KOBİ’lerimizin çok ciddi bir teminat sıkıntısı olmayacak. Oda ve borsaların da desteğiyle önümüzdeki iki üç ay içinde 10 milyar liralık kredi sağlanmış olacak” dedi.
Albayrak: “Bankalarımızı hedef almaya çalışıyorlar”
Toplantıda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise piyasada yeni dalgalanmalar olmaması için tüm ekonomik kurumların bayram, tatil demeden teyakkuz halinde olması gerektiğini söyledi.
Türk bankalarının güçlü olduğunun bilinmesine rağmen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları aracılığıyla Avrupa’daki muadillerinden çok daha güçlü bilançolara sahip bankaların hedef alındığını söyleyen Albayrak, “Kur ataklarının hemen ardından dünyada örneği olmayan biçimde devreye giren reyting şirketleri bankalarımızla ilgili karamsar bir tablo oluşturmak için yoğun bir gayrete girdiler. Çok net bir art niyetle bankalarımızı hedef almaya çalışıyorlar. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar bankalarımız çok sağlam şekilde güçlü bir şekilde, bizlerin de arkasında güçlü bir şekilde durduğu bir resimle yollarına emin adımlarla devam ediyor” dedi.
TL mevduat hesabındaki stopaj oranları düşürülürken Dolar mevduatlardaki stopaj oranları yükseltildi
Türk Lirası’nı güçlendirmek için ABD Doları ve Türk Lirası mevduat hesaplarındaki stopaj oranlarının da değiştirildiğini açıklayan Bakan Albayrak, TL’yi korumak için yeni adımların atılacağını da ifade etti.
Türk Lirası mevduatta altı aya kadar %15 olan stopaj vergisi %5’e, altı aydan bir yıla kadar %12 olan stopaj vergisi %5’e düşürülürken 1 yıldan fazla sürelerdeki mevduattaki %5 olan stopaj vergisi ise kaldırıldı.
Buna mukabil ABD Doları mevduat hesaplarındaki stopaj oranları 1-2 puan arttırıldı. Altı aya kadar dolar mevduat hesabı olanların stopaj yükü %18’den %20’ye yükseltilirken bir yıla kadar dolar mevduatı olanlarda ise bu bedel %15’ten %16’ya çıktı. Bir yıldan fazla olanlar için %13 oranındaki stopaj oranı değiştirilmedi.
Bu gelişmelere rağmen TL/Dolar kurundaki oynaklık devam ediyor. Çarşamba günü piyasa kapanışında 6,41 olan Dolar kuru, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle piyasa kapalıyken 6,84’dükördükt’nıyla kemize daha önceurundaki oynaklık deva’ ediyor. tirilmedi. ini açıkladı.
uluşları aracılığıyla kemize daha önceü gördükten sonra günü 6,65’ten kapattı. Cuma günü ise bir ara 6,38’e gerileyen kur, TSİ 14.30 itibariyle 6,58 düzeyinde seyrediyordu.
Erdoğan’dan kur yorumu: “Bu da geçer yahu”
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise kurdaki hareketliliği “döviz kurunu döviz kurşunu haline getirdiler” sözleriyle yorumladı.
Balıkesir’de konuşan Cumhurbaşkanı, “Döviz kurundaki istikrarsızlık, ülkemize yönelik bir operasyondur. Terör örgütleri eliyle içimizdeki ihanet çeteleri vasıtasıyla yapamadıklarını döviz kurunu, döviz kurşunu haline getirdikleri ekonomi silahıyla gerçekleştirmek istiyorlar. Allah’ın izni ve milletimizin dirayetiyle nice oyunları bozan, nice senaryoları yırtıp atan, nice ihanetleri tepeleyen Türkiye, bu saldırının da üstesinden gelecektir. İhracatımız ve istihdamımız yükselmeye devam ediyor. Bayram tatilinde turizmimiz, ticaretimiz tarihi rekorlar kırdı. ‘Peki döviz kuru ne olacak?’ diyenler varsa onlara da cevabımız, ‘Bu da geçer yahu’ olacaktır” dedi.
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