"Döviz kurunun bugünkü noktalara gelmesini gerektirecek neden yok"

BALIKESİR (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin ilerlemesini istemeyenlerin çeşitli operasyonlar yapmaya devam ettiğini belirterek, "En son kur operasyonlarını yaptılar. Bir iktisat hocası olarak söylüyorum, Türkiye'de döviz kurunun 4,80'den bugünkü noktalara gelmesini gerektirecek bir tek neden yok." dedi.
Kurtulmuş, Balıkesir'de sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zor zamanlardan geçtiğini söyledi.
Türkiye'nin geleceğinin aydınlık olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Türkiye'yi yönetenler, güçlü ve büyük bir Türkiye isteyerek ileriye doğru hamle yaptıkları için güçlü ve büyük Türkiye istemeyenler de Türkiye'ye dört bir koldan saldırıya geçiyor." diye konuştu.
Sıradan bir Ortadoğu ülkesi gibi yaşamanın Türk milletine yakışmayacağını dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti:
"Biz, bu dünyanın en zor coğrafyasında, en değerli vatan toprağında yaşıyoruz. Bize zillet içinde yaşamak yakışmadığı gibi biz günü idare eden bir millet de olamayız. Biz, tarihte olduğu gibi hep büyük hedeflerin arkasından koşmak, büyük bir ülke hayal etmek mecburiyetindeyiz. Böyle olunca da Türkiye'yi kendi kontrollerinde tutmak isteyenler çileden çıkıyor. Onun için 15 Temmuz, 17-25 Aralık, Gezi Parkı eylemleri, döviz kurları üzerinde operasyonlar oluyor. Operasyonlar yaparak bu milleti yoksul, bu devleti zayıf bırakmak istiyorlar. Onun için birtakım oyunlarla her alanda güçlenen Türkiye'nin önünü kesmeye çalışıyorlar."
- "Bizim derdimiz, Suriye halkının huzur içinde yaşaması"
Kurtulmuş, İdlib halkının kurtulması amacıyla ateşkes temin etmek için çırpınıldığını belirterek, şunları söyledi:
"Bizim derdimiz, Suriye'de bir karış toprağı elde etmek değil, Suriye'deki örgüt üzerinden Suriye'ye nizam vermek değildir. Bizim derdimiz, kardeşimiz, dostumuz, akrabamız, dindaşımız Suriye halkının huzur içinde yaşaması. Onun için bu milleti bu cesaretinden dolayı tebrik etmek lazım. Türkiye, yaklaşık 3,5 milyon Suriyeliyi alıp şehirlerine kabul etti ve onlara ev sahipliği yapıyor. Böyle bir insani gayret içinde olacak başka bir millet, bugün dünyada yoktur."
Türkiye'nin İdlib'den yeni bir göçmen dalgası olması durumunda bunun altından zor kalkabileceğini ifade eden Kurtulmuş, "Onun için müdahale ettik ve şimdi İdlib'de inşallah barış sağlanıyor. Türkiye, yeni dünyanın içinde Suriye'nin de barış içinde yaşaması için gayret sarf ediyor." diye konuştu.
BM'de Türkiye'nin, yeni ve adil bir dünyanın oluşması için, daha fazla mülteci, kaçak göçmen sorunu yaşanmaması için canla başla dünyayı uyardığını vurgulayan Kurtulmuş, "Uyarırken de sadece seyretmiyor. Elini ve yüreğini taşın altına koyuyor. Avrupa'da herhangi bir şehre 3-5 Suriyeli, Iraklı ya da Yemenli mülteci gitse adamlar 'Eyvah, şehirlerimizi yabancılar işgal etti.' diyor. Yabancı düşmanlığı, göçmen düşmanlığı, İslam karşıtlığı körükleniyor. İşte bu göç meselesini eğer bir şekilde durduramazsak özellikle Batı dünyasındaki bu İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığı, bütün Batı toplumlarını zehirleyen yeni bir siyasal dalga olarak yayılıp gidecektir. Biz BM'nin gençlik meselesine el atmasını ve bir gençlik organizasyonu kurmasını da Sayın Cumhurbaşkanımız vasıtasıyla teklif ettik. Bunun merkezinin İstanbul olması görüşü de dünya liderlerinin gündemine getirildi. Türkiye, dünyada barışı, huzuru, selameti getirmek için mücadele eden küresel bir aktör olma yolunda gayret gösteriyor, hızla ilerlemeye gayret ediyor." dedi.
- "Tevazu sahibi insanlar, bizim adayımız olacak"
Kurtulmuş, Türkiye'nin gelişmesini istemeyenlerin çeşitli operasyonlar yapmaya devam ettiğini belirterek, "En son kur operasyonlarını yaptılar. Bir iktisat hocası olarak söylüyorum, Türkiye'de döviz kurunun 4,80'den bugünkü noktalara gelmesini gerektirecek bir tek neden yok. Tamamen masa başında 'Türkiye ekonomik olarak zor durumda kalsın.' diyenler, maalesef bir gece içinde karar verip operasyonları başlattı. Zannettiler ki bu operasyonlarla Türkiye yıkılacak, bu millet bu operasyonlara 'eyvallah' diyecek, teslim olacak ve elini kaldıracak." ifadesini kullandı.
Yerel seçimlere değinen Kurtulmuş, adayları belirlerken bazı kriterler arayacaklarını söyledi. Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Tevazu sahibi insanlar, bizim adayımız olacak. Kibir kuleleri gibi dolaşan, halka tepeden bakan bir tavır içinde uzakta duran hiçbir arkadaşımız ne kadar değerli olursa olsun bu partide olmayacak. Adayların hepsinin adalet duygusunun çok kuvvetli olmasına çalışacağız. Yani kayırmacı, köylüsünü, ahbabını, komşusunu, eşini, dostunu kayıran değil sadece milleti kayıran ve milletin hayrına adımlar atma kararlılığında olan adil insanlarla yolumuza devam edeceğiz. Tevazu sahibi, adaletli, ehliyet sahibi, bu işi yapabilecek bilgiye, beceriye, liyakate sahip olması lazım. Bütün bu özelliklerin yanında bu insanların halkın sofrasına, içine girip onlarla hemhal olacak bir anlayışta olması lazım. Bu seçim, başkanlık sistemine geçtikten sonra Türkiye'nin hangi istikamette devam edeceğine karar verilecek bir seçimdir. Milletin güçlü ve büyük Türkiye'den yana oyunu kullanacağına inanıyorum."
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