"Döviz kurunun bugünkü noktalara gelmesini gerektirecek neden yok"

BALIKESİR (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin ilerlemesini istemeyenlerin çeşitli operasyonlar yapmaya devam ettiğini belirterek, "En son kur operasyonlarını yaptılar. Bir iktisat hocası olarak söylüyorum, Türkiye'de döviz kurunun 4,80'den bugünkü noktalara gelmesini gerektirecek bir tek neden yok." dedi.

Kurtulmuş, Balıkesir'de sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zor zamanlardan geçtiğini söyledi.

Türkiye'nin geleceğinin aydınlık olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Türkiye'yi yönetenler, güçlü ve büyük bir Türkiye isteyerek ileriye doğru hamle yaptıkları için güçlü ve büyük Türkiye istemeyenler de Türkiye'ye dört bir koldan saldırıya geçiyor." diye konuştu.

Sıradan bir Ortadoğu ülkesi gibi yaşamanın Türk milletine yakışmayacağını dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Biz, bu dünyanın en zor coğrafyasında, en değerli vatan toprağında yaşıyoruz. Bize zillet içinde yaşamak yakışmadığı gibi biz günü idare eden bir millet de olamayız. Biz, tarihte olduğu gibi hep büyük hedeflerin arkasından koşmak, büyük bir ülke hayal etmek mecburiyetindeyiz. Böyle olunca da Türkiye'yi kendi kontrollerinde tutmak isteyenler çileden çıkıyor. Onun için 15 Temmuz, 17-25 Aralık, Gezi Parkı eylemleri, döviz kurları üzerinde operasyonlar oluyor. Operasyonlar yaparak bu milleti yoksul, bu devleti zayıf bırakmak istiyorlar. Onun için birtakım oyunlarla her alanda güçlenen Türkiye'nin önünü kesmeye çalışıyorlar."