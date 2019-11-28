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Dövizcide bir kişiyi defalarca bıçaklayan kişi bu kez iki kardeşi bıçakladığı gerekçesiyle tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 19:17 | Son Güncelleme

BEYKOZ'da geçen yıl park yeri yüzünden tartıştığı bir kişiyi defalarca bıçakladığı gerekçesi ile 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Mehmet Ali Sadıkoğlu, bu kez de yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle iki kardeşi bıçakla yaralamak suçundan tutuklandı.  Sadıkoğlu hakkında, “Silahla kasten yaralama", “Silahla basit yaralama" ve “Hakaret" suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.  Geçen yıl park yeri yüzünden tartıştığı bir kişiyi bıçakladığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan Mehmet Ali Sadıkoğlu, Beykoz Çubuklu'da 13 Kasım 2019 günü araçlarında yüksek sesle müzik dinleyen iki kardeşi bıçakladığı iddia edildi.  İddiaya göre, yüksek sesle müzik dinleyen Mehmet Ali Taşdemir ve Tahir Taşdemir, rahatsız olduğunu söyleyen başka bir kişi ile tartışmaya başladı.

Yüksel KOÇ/İstanbul,(DHA)-BEYKOZ'da geçen yıl park yeri yüzünden tartıştığı bir kişiyi defalarca bıçakladığı gerekçesi ile 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Mehmet Ali Sadıkoğlu, bu kez de yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle iki kardeşi bıçakla yaralamak suçundan tutuklandı.
Sadıkoğlu hakkında, “Silahla kasten yaralama", “Silahla basit yaralama" ve “Hakaret" suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Geçen yıl park yeri yüzünden tartıştığı bir kişiyi bıçakladığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan Mehmet Ali Sadıkoğlu, Beykoz Çubuklu'da 13 Kasım 2019 günü araçlarında yüksek sesle müzik dinleyen iki kardeşi bıçakladığı iddia edildi.
İddiaya göre, yüksek sesle müzik dinleyen Mehmet Ali Taşdemir ve Tahir Taşdemir, rahatsız olduğunu söyleyen başka bir kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmaya dahil olan Sadıkoğlu, müzik dinleyen kardeşleri bıçakladı.

OLAYDAN BİR GÜN SONRA TUTUKLANDI
Olaydan sonra gözaltına alınan Sadıkoğlu, savcılık sorgusunun ardından Beykoz Sulh Ceza Hakimliği tarafından, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tutuklanan Sadıkoğlu hakkında, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi. İddianamede Sadıkoğlu'nun araçlarında yüksek sesle müzik dinledikleri için Mehmet Ali Taşdemir ve kardeşi Tahir Taşdemir'i bıçakladığı, olaydan sonra hastaneye kaldırılan Tahir Taşdemir'in durumunun ağır, Mehmet Ali Taşdemir'in durumunun ise hafif olduğu belirtildi.

8 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE YARGILANACAK
İddianamede, Sadıkoğlu'nun, “Silahla kasten yaralama", *Silahla basit yaralama" ve “Hakaret" suçlarından 2 yıl 3 aydan 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.
Sadıkoğlu'nun yargılanmasına önümüzdeki günlerde Beykoz Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

DAHA ÖNCE DE BİR KİŞİYİ DEFALARCA YARALAMIŞTI
Sadıkoğlu, 2 Mayıs 2018 tarihinde Beykoz'da boş alana aracını park eden Hüseyin Aktürk'ü bıçaklamış, bir döviz bürosuna sığınan Aktürk'ü burada da defalarca bıçaklamış, bu anlar kameralara yansımıştı.
Görüntülerin yayınlanması üzerine aranmaya başlayan Sadıkoğlu, olaydan 16 gün sonra yakalanarak tutuklanmış, hakkında Beykoz 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde “Silahla kasten yaralamaö ve “Silahla tehditö suçlarından 3 yıl 6 aydan 9 yıl 6 aya kadar dava açılmış, 7 Eylül 2018 tarihinde çıktığı ilk duruşmada tahliye edilmişti.
Sadıkoğlu, bu davadan 5 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış, dava İstinaf Mahkemesi'ne taşınmış, İstinaf Mahkemesi de cezayı 5 yıl 7 ay 15 güne çıkarmıştı. Dava şu an Yargıtay aşamasında.

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