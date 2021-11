Dövizdeki Artışın Manipülatif Olup Olmadığı İncelenecek

Amerikan doları/Türk lirası kuru 11,38 ile başladığı geçtiğimiz haftayı 12,33’ten kapadı.

Türk lirasının Amerikan parası karşısındaki haftalık kaybı yüzde 8 olurken bir aylık değer yitimi ise yüzde 30’u aştı.

Türk lirası 2001 yılındaki ekonomik krizden beri aylık bazda ilk kez bu düzeyde bir değer kaybı yaşamış oldu.

Erdoğan’dan Devlet Denetleme Kurulu’na ‘manipülasyon var mı yok mu’ talimatı

Merkez Bankası’nı faiz indirimine teşvik eden kararlı tutumunu sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumartesi günü Türk basınında yer alan haberlere göre Devlet Denetleme Kurulu’ndan Eylül ayında başlayan faiz indirimi sonrası döviz kurundaki hareketin incelenmesini istedi.

Cumhurbaşkanı’ndan gelen talimat sonrası Devlet Denetleme Kurulu döviz kurundaki hareketliliğin ardında bir manipülasyon olup olmadığını araştıracak.

Türk basınında yer alan haberlerde ilgili kurumlardan belge istenebileceği kaydediliyor.

Devlet Denetleme Kurulu, hangi kurum ve kuruluşlarda inceleme yapabilir?

Anayasa'nın 108. maddesine göre Devlet Denetleme Kurulu idarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla, Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak kurulan bir yapı.

15 Temmuz 2018’de yayınlanan Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) görevi ‘‘İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerde, vakıflarda, kooperatiflerde, birliklerde ve bu kurum ve kuruluşların her türlü ortaklık ve iştiraklerinde, her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapmak’’ olarak tarif edildi.

Karara göre, Devlet Denetleme Kurulu kamu kurum ve kuruluşları ile sermayesinin yarısından fazlası bu kurum ve kuruluşlarda olan yerlerde soruşturma, inceleme ve araştırma yapabiliyor.

Merkez Bankası: ‘‘Enflasyon görünümü üzerinde büyük ölçüde arz yönlü unsurlar etkili olmaktadır’’

Türk lirasındaki değer kaybının ana belirleyicisi olan faiz indirimleri kararını veren Merkez Bankası ise 2020 yılı Eylül ayında yüzde 11,75 olan enflasyon oranının 2021 yılı Eylül’ünde yüzde 19,58’e gelmesinin kısa vadede etkili olan arz yönlü unsurlardan kaynaklandığını söyleyerek bunu endişe verici bulmuyor.

Dün Finansal İstikrar Raporu’nu yayınlayan Merkez Bankası, ‘‘Tüketici enflasyonu son dönemde, gıda ve ithalat fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlara, yönetilen ve yönlendirilen fiyatlardaki artışlar ile açılma kaynaklı talep gelişmelerine bağlı olarak yüksek seyretmektedir. Uluslararası emtia fiyatları, enerji fiyat gelişmeleri, süregelen arz kısıtları ve tedarik zincirinde devam eden sorunlarla birlikte artışını sürdüren üretici fiyatları, tüketici fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam etmektedir. Çekirdek enflasyon göstergelerinin yakın dönem eğilimlerinde yavaşlama kaydedilmekle birlikte yüksek seviyeler 2021 yılı Ekim ayı itibarıyla korunmuştur’’ ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası: "Döviz rezervleri yılbaşından bu yana 35,1 milyar dolardan 128,4 milyar dolara çıktı"

Makro ekonomik gidişattan da memnun gözüken Merkez Bankası, özellikle döviz rezervlerinin arttığına dikkat çekiyor:

‘‘Uluslararası emtia fiyatlarındaki yükselişe rağmen, dış talep koşullarındaki olumlu seyir, altın ithalatındaki düşüş ve turizm gelirlerindeki toparlanma cari işlemler dengesindeki iyileşmeyi desteklemektedir. Turizm gelirleri salgın tedbirlerinin hafifletilmesi ve küresel ölçekte aşılamanın yaygınlık kazanmasıyla birlikte artan hareketlilik sonucunda 2021 yılı yaz aylarında toparlanma kaydetmiştir. 12 aylık cari işlemler açığı, 2021 yılı Şubat ayında gördüğü 36,4 milyar ABD doları seviyesinden 2021 Eylül itibarıyla 18,4 milyar ABD dolarına gerilemiştir. TCMB rezervleri 2021 yılı başından itibaren 35,1 milyar ABD doları artış kaydederek 19 Kasım 2021 itibarıyla 128,4 milyar ABD dolarına ulaşmıştır.’