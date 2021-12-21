‘Dövize Çevrilebilir Mevduat’ Sistemi Nasıl Karşılandı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün kabine toplantısı sonrası açıkladığı, ‘’kur korumalı TL mevduat sistemi’’nin ardından dövizde sert bir düşüş yaşandı.

Yeni ekonomik sistemin döviz kurlarındaki etkisi ve fiyatlara yansıması hakkında VOA Türkçe’ye konuşan İstanbullular’ın bir bölümü, sistemden ümitli olduğunu ifade etti. Ancak alınan bu kararın ekonomiye olumlu yansımayacağı ve mevcut fiyatları düşürmeyeceğini düşünenler de var.

“Klasik yatırım yöntemleriyle devam etmeyi tercih ediyorum”

Özel sektörde çalıştığını ifade eden Elif Sekban, “Güvenmediğim için bu şekilde bir yatırıma gitmek istemem. Bu yatırımın çok verimli olacağını düşünmüyorum. Klasik yatırım yöntemlerimle devam etmeyi tercih ederim. Yastık altıysa yastık altı ama olumlu getirisine görmeyeceğim bir şeye yatırım yapamam. Çok zor kazanıyoruz. Dolar fırladığında hemen hemen herkes zam yapmaya başlıyor. Bugün dövizdeki sert düşüşte ise vitrinlere bir şey yansımadı” dedi.

“Seçimlere yönelik bir hareket olduğunu düşünüyorum”

Kafe işletmecisi Faruk Keskin, “TL olarak tutulan parada oluşan kur farkı, tamamıyla halkın cebinden çıkmış olan vergi ile karşılanacak. Başka türlü de karşılanamaz zaten. Ben de sonuçta vergisini veren bir insan olarak bu durumdan rahatsızım. 2023’teki seçime yönelik bir olay olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Türkiye’de yükselen fiyatları hiçbir zaman tekrardan düşmedi” diye konuştu.

“Çok güzel bir karar”

Emekli olan Baki Sağır, “Kesin olarak çok güzel bir karar. Eğer doların varsa eskiden Doları faize koyuyordun, mevduat olarak tutuyordun ve dolar yükseldiği zaman kazandım diyordun. Şimdi bu sistem diyor ki; yatırımını TL olarak tut, eğer TL Dolar karşısında değer kaybederse onun farkını biz tamamlarız diyor. Bu ne kadar güzel bir şey” ifadelerini kullandı.

“Olan yine işçiyi olacak”

Özel sektör çalışan Salih Bereci ise “Yatırım yok ki değerlendirelim, para mı var? Ancak geçinebiliyoruz. Onun için yatırım yapacak durumda değiliz. Zaten şu anda olan fakire oldu. Doları olan, parası olan paralarından para kazandı. TL’si olan da mağdur olmasın diye o mevduattan kazanacak. Olan yine maaşlıya, işçiyi olacak” şeklinde konuştu.

