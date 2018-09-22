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Döviz'in geçmediği zamsız yerli ve milli ürünler fuarı açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 14:12 | Son Güncelleme

Ülke genelinden farklı lezzetlerin sunulduğu Yöresel Ürünler Fuarı Kayseri'de kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Ülke genelinden farklı lezzetlerin sunulduğu Yöresel Ürünler Fuarı Kayseri'de kapılarını ziyaretçilerine açtı. Döviz'in geçmediği fuarda ürünlerin çoğu zamsız olarak satışa sunuldu.
Sun Fuarcılık tarafından organize edilen Yöresel Ürünler Fuarı, Kayseri Dünya Ticaret Merkezinde açıldı. Türkiye'nin her bölgesinden yaklaşık 200 firmanın katıldığı Yöresel ürünler fuarında, Karadeniz, Ege, Akdeniz ve Doğu Anadolu illerinden birçok firma fuara katılarak kendi bölgelerinin meşhur ürünlerini ziyaretçilerle buluşturdu. Yöresel Ürünler fuarında yerli ve milli ürünlerin satıldığını ifade eden Fuar organizasyon sahibi Nuh Mehmet Saçmacı, Açmış olduğumuz yöresel ürünler fuarına Türkiye genelinde özellikle gıda sektörünün en iyi firmaları katıldı. Fuarda yer alan ürünlerin her biri yerli ve millidir. Dövizin geçmediği fuarda satılan ürünlerin fiyatları, ekonomik olarak uygulanan tasarrufa destek vermek amacıyla geçen yılla aynıdır dedi.
Yöresel ürünler fuarının bulunduğu şehir ekonomisine zarar verdiği iddialarına da yanıt veren Saçmacı, Türkiye'nin dört bir yanından fuara gelen işletmeler birçok çalışma ekibi ile bu ara gelerek stant açıyor. Kayseri'deki otellerde konaklıyor, yemeğini bu şehirde yiyor. 300 bin kişinin ziyaret ettiği fuarda 3-5 kişinin eleştirisi elbette olacaktır. Lakin, insanlar buradan mutlu ayrılıyor diye konuştu. Yöresel ürünler fuarı 30 Eylül akşamına kadar ziyaret edilecek.

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