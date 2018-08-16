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Dövizini bozdurana düğün çekimi ve fotoğraf bedava

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 11:08 | Son Güncelleme

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, fotoğrafçı Muzaffer Küçük (51), yükselen döviz kuruna tepki göstererek, 1000 dolar ya da euro bozdurana düğün, sünnet ve nişan çekimlerini ücretsiz yapma kararı aldı.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, fotoğrafçı Muzaffer Küçük (51), yükselen döviz kuruna tepki göstererek, 1000 dolar ya da euro bozdurana düğün, sünnet ve nişan çekimlerini ücretsiz yapma kararı aldı. Ayrıca 200 dolar ya da euro bozdurarak, makbuzunu getirene ise 12 vesikalık fotoğraf hediye ettiğini söyledi.

Aydınlı fotoğrafçı, evli ve 3 çocuk babası Muzaffer Küçük, yükselen döviz kuruna karşı kampanya başlattı. 1000 dolar veya euro bozdurup, makbuzunu getirene düğün, sünnet ve nişan eğlencelerinin video çekimlerini ücretsiz çekme sözü verirken, 200 dolar veya euro bozdurana ise 12 vesikalık fotoğraf hediye etmeye başladı.

Ülke için herkesin Türk lirası kullanmasının doğru olacağını vurgulayan Muzaffer Küçük, "Devletimin ve milletimin yanındayım. Herkesin de duyarlı olmasını temenni ediyorum. 28 yıldan beri fotoğrafçılık yapıyorum. Böyle bir durumla karşılaşmadım. Dolar kuru eski seviyesine gelene kadar başlattığım kampanya tüm vatandaşlarımız için geçerlidir. Her vatandaş dolarını ve eurosunu bozdursun; gelsin, çekim bizden hediye. 3 gün önce başlattığım kampanya dahilinde bir sünnet eğlencesi çekimi yaptım. Şimdi de Almanya'dan gelen bir dostumuza vesikalık fotoğraf hediye edeceğim" diye konuştu.

Almanya'da yaşayan ve Türkiye'ye tatile gelen Hatice Şandırlı da 260 euro bozdurarak, getirdiği makbuzla vesikalık fotoğraf çektirdi. Şandırlı, "Tatile geldiğim Türkiye'de dövizin çok yüksek olduğunu öğrendim. 260 euro nakdim vardı, onu bozdurdum. Kampanyaya katılarak, vesikalık fotoğraf hediyesini aldım. Bu kampanyayı yapan Muzaffer Küçük'ü her vatandaş desteklemeli" dedi.

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