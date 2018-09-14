Dövizle Kira Dönemi Sona Erdi: Kapalıçarşı Esnafı Memnun

Türk Lirası’nın Dolar karşısında değer kaybetmesi nedeniyle hükümet tarafından bir dizi önlem alındı. Son olarak döviz üzerinden kira dönemini sona erdiren karar Resmi Gazete’de yayınlandı.

Cumhurbaşkanlığı kararına göre, menkulle gayrimenkul alım satım ve kiralama sözleşmelerinde Türk Lirası kullanılacağı ve döviz cinsinden yapılmış olan sözleşmelerin de 30 gün içinde Türk Lirası'na dönüştürüleceği bildirildi.

Türkiye’de dövizle kira ödenen bölge deyince akla Kapalıçarşı geliyor. Küçük dükkanlar, İstanbul’da en yüksek kira getirisi olan bölgede yer alıyor.

Peki Kapalıçarşı’da çoğunluğu dolar üzerinden kira ödeyen işletme sahipleri bu kararı nasıl değerlendirdi? Amerika’nın Sesi Kapalıçarşı esnafına sordu.

Zafer Yükseker, 16 yıldır Kapalıçarşı’da işyeri sahibi. Kirasını uzun yıllardır dolar olarak ödeyen Yükseker karardan memnun.

"Kiraların Türk Lirası üzerinden ödenmesi herkes için iyi" diyen Zafer Yükseker sözlerini şöyle sürdürdü:

“Birçok esnaf arkadaşımız hala kiralarını dolar olarak ödüyor ama şimdi Türk Lirası'na çevirmeye çalışıyorlar. Zaman içinde olacağını düşünüyorum. TL üzerinden ödeme bizleri rahatlatacak.”