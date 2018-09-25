Dövizle yapılmış kiralamalar için TURYAP Çözüm Merkezi devreye girdi

İSTANBUL (AA) - Dövizle kiralamalarda yeniden düzenlenecek sözleşmelerde şirketlerin bu süreci sıkıntısız atlatabilmesi amacıyla, İstanbul Ticaret Üniversitesi iş birliğiyle TURYAP Çözüm Merkezi devreye girdi.

TURYAP'tan yapılan açıklamaya göre, dövizle kiralamalarda yeniden düzenlenecek sözleşmelerde baz alınacak belirli bir kur seviyesi bulunmuyor. Şirketlerin bu süreci sıkıntısız atlatabilmesi amacıyla, İstanbul Ticaret Üniversitesi iş birliğiyle TURYAP Çözüm Merkezi devreye girdi. Taraflar, Çözüm Merkezi’nde resmi arabulucular vasıtasıyla bir araya getirilerek, onlara gizli, adil, hızlı, etkin ve düşük maliyetli çözümler sunuluyor.

Türk lirasının değerinin korunmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Menkul, gayrimenkul alım-satım ve kiralamalarında döviz değil TL kullanılacak. Döviz ile yapılan sözleşmeler bir ay içinde Türk lirasına dönüşecek. Söz konusu karara göre, Türkiye'de yerleşik kişilerin, ilgili Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacak.