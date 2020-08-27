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  4. Dövme bağımlısı adam kulaklarını aldırttı! Sıradaki adımı ise burnunun ucunu aldırmak

Dövme bağımlısı adam kulaklarını aldırttı! Sıradaki adımı ise burnunun ucunu aldırmak

İLGİNÇ HABERLER  | 27.08.2020 15:27 | Son Güncelleme

Almanya’da yaşayan 39 yaşındaki Sandro isimli adam, kafasının tam olarak kafatası şeklinde görünmesi için kulaklarını aldırttı. Şimdi ise burnunun ucunu aldırmak istiyor.

Dövme bağımlısı adam kulaklarını aldırttı! Sıradaki adımı ise burnunun ucunu aldırmak

Aşırı dövme bağımlısı 39 yaşındaki Sandro’nun kafatası tutkusu kulaklarını aldırtmasına sebep oldu. Sandro’nun vücudunda onlarda dövme, piercing ve çeşitli vücut modifikasyonları bulunuyor.

Sandro şimdiye kadar dövme ve vücut modifikasyonları için 6.000 sterlinden fazla para harcadı. Kafasını bir kafatası gibi göstermek için kulaklarını aldıran çılgın adam, sosyal medyada mr.skull olarak biliniyor.

Son 13 yılda vücudunda 17’den farklı değişiklik yapan Sandro, bu değişikliklerin özgüvenini arttırdığını iddia etti. Vücut modifikasyonuyla ilk kez 2007 yılında tanışan adam, televizyonda kafasında boynuzlar olan adamı gördüğünde bu alana karşı ilgi duyduğunu söylüyor.

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VÜCUDUNDA TEMASSIZ ÖDEME ÇİPİ VAR!

Alnına, ön koluna ve eline implantlar yerleştiren adamın bileğinde gömülü temassız bir ödeme çipi bile var. Tehlikeli bir ameliyatla dilini yardıran ilginç adam sınırları zorlayarak iki kulağını birden aldırdı. Vücudundan çıkarttırdığı parçaları bir kavanozda saklıyor.

Yaptıklarıyla ilgili konuşan Sandro şunları söyledi: “Arkadaşlarım beni modifikasyonlardan vazgeçirmeye çalıştı, özellikle de konu kulaklarımı kesmek olduğunda, ama ben sadece kendi yoluna gitmeyi seven biriyim. İnsanların ne düşündüğü umurumda değil. Yaptıklarım her şeyden önce özgüvenimi güçlendirdi.” Şu an işsiz olan 39 yaşındaki adam bu durumu görünüşüne bağlıyor "Dönüşümüm hayatımı etkiledi, ama umurumda değil." dedi. Sevgilisi de olmayan adam, kadınların görünüşünden korktuğunu ve bunu normal bulduğunu söylüyor. Sandro, her şeye rağmen dönüşmeye devam etmek istiyor. Sandro'nun bir sonraki planlı ise gözbebeklerine dövme yaptırmak ve burnunun ucunu aldırmak.

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