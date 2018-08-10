Dövme sildirme nasıl yapılır? Dövme sildirme sonrası iyileşme süreci nasıl oluyor?

Gençliğin erken dönemlerinde yapılan ya da travmalar sonucunda oluşan dövmelerin uygun bir şekilde silinme yöntemlerini Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr.Yelda Bice anlattı.

Gençliğin erken dönemlerinde yapılan dövmelerden sıkılıp pişman olunabileceğini vurgulayan Dr. Yelda Bice, “Yapılan dövmeler istediğimiz gibi olmayabilir veya yaşımız ilerledikçe dövmelerimizden sıkılabiliriz. Bazen de havai fişek, şarapnel gibi patlayıcı maddeler ve kurşun kalem gibi nesnelerle travmatik dövmeler oluşabilir. Böyle durumlarda dövme silme işlemleri uygulanır. Dövme silme işleminden önce bazı noktaların değerlendirilmesi gerekmektedir”dedi. Öncelikle dövmenin amatör mü yoksa profesyonel olarak mı yapıldığına bakılması gerektiğini belirten Bice, “ Profesyonel dövmeler derideki derin yerleşimleri ve çok renkli olmalarıyla silinmeleri daha zor olabilen dövmelerdir. Bunun dışında deri rengi, dövmenin renkleri, dövmenin vücuttaki yeri ve kullanılan boya maddesi beraberce değerlendirilerek dövmenin tamamen silinip silinemeyeceği hakkında bir fikir yürütülebilir. Bazen seansların tamamlanması sonrası bir bulanıklık kalabilir” diye konuştu.