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Dövme silmede süreci kısaltan yöntem

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.07.2019 12:48 | Son Güncelleme

Medikal Estetik Hekimi Dr.

Dövme silmede süreci kısaltan yöntem

Medikal Estetik Hekimi Dr. Hülya Ettekin, dövme silme tedavisinde Q-switched ND-YAG lazerlerle fraksiyonel lazerlerin aynı anda birlikte kullanılmasının tedavi süresinin kısalmasına ve seans sayısının azalmasına pozitif katkı sağladığını söyledi.
FBM Tıp Merkezi Medikal Estetik Hekimi Dr. Hülya Ettekin, kombine lazer uygulamaları ile dövme silme hakkında bilgi verdi. Dr. Hülya Ettekin, “Bilindiği üzere Q-switched ND-YAG lazerler, dövme silme tedavisinde kullanımı ‘altın standart’ lazerlerdir. Dövme alanına uygulanan lazer ışınları her seansta bir miktar boyanın vücuttan atılmasını sağlayan yolakları harekete geçirir. Bu işlemden hemen önce dövmeli cilt yüzeyine fraksiyonel lazer tatbiki, süreci hızlandıran etkiye sahiptir” dedi.
Kombine lazer uygulamalarının faydalarından bahseden Dr. Hülya Ettekin, şu bilgileri verdi:
“Fraksiyonel lazerler normalde tıpta hücre yenilenmesini sağlayan etkisinden dolayı, anti-aging ve iz tedavisinde kullanılmaktadır. Uygulandığı cilt yüzeyini, cilde dik açılı ışınlarla aralıklı bir şekilde bereler. Dövme silme işleminden önce fraksyonel lazerle oluşturulan bu berelenme alanları Q-switch lazerin dövme boyası ile daha kolay temas etmesine yardımcı olur. Ayrıca fraksiyonel lazerin hücre yenilenmesine de etkisi ile tedavi bitiminde eski dövme alanında çıplak gözle fark edilebilen boya ve iz belirtilerinin ortadan kalkmasına ya da belli belirsiz hala gelmesine katkı sağlar. Sonuç olarak; dövme silme tedavisinde Q-switched ND-YAG lazer ve fraksiyonel lazerin birlikte kullanımı, tedavi süreci başarısındaki artışı beraberinde getirmiş olur.”

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