Dövmeci açmak için soygun yapmışlar

Bursa Osmangazi ilçesinde maskeli ve pompalı tüfeklerle kuyumcu kuyumcu soyup çaldıkları ziynet eşyalarını satmaya giderken yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi. Daha önceden hırsızlık suçundan sabıkalı oldukları öğrenilen şahısların dövmeci dükkanı açtıkları için 45 bin lira borçları olduğunu borç ödemek için kuyumcu soyduklarını söyledikleri öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Panayır Mahallesi’ndeki bir kuyumcu dükkanına giren kar maskeli 2 kişi, ellerindeki pompalı tüfekleri içerideki 2 kişiye doğrultup altın ve kasadaki paraları istedi. Yaklaşık 60 bin lira değerinde bilezik ve künye gibi ziynet eşyalarını alan soyguncular, ön ve arka plakaları kapatılan beyaz station Renault Clio marka bir otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarında, içeriye giren 2 kişinin kuyumcuya silah doğrultması ve altınları alıp kaçması yer aldı. Bunun üzerine ekipler, şüphelilerin kaçtıkları plakasız ve beyaz otomobile benzer araçlar üzerinde KGYS kayıtlarını inceledi.