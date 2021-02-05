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Dövmeci açmak için soygun yapmışlar

05.02.2021 15:04 | Son Güncelleme:
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Bursa Osmangazi ilçesinde maskeli ve pompalı tüfeklerle kuyumcu kuyumcu soyup çaldıkları ziynet eşyalarını satmaya giderken yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Bursa Osmangazi ilçesinde maskeli ve pompalı tüfeklerle kuyumcu kuyumcu soyup çaldıkları ziynet eşyalarını satmaya giderken yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi. Daha önceden hırsızlık suçundan sabıkalı oldukları öğrenilen şahısların dövmeci dükkanı açtıkları için 45 bin lira borçları olduğunu borç ödemek için kuyumcu soyduklarını söyledikleri öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Panayır Mahallesi’ndeki bir kuyumcu dükkanına giren kar maskeli 2 kişi, ellerindeki pompalı tüfekleri içerideki 2 kişiye doğrultup altın ve kasadaki paraları istedi. Yaklaşık 60 bin lira değerinde bilezik ve künye gibi ziynet eşyalarını alan soyguncular, ön ve arka plakaları kapatılan beyaz station Renault Clio marka bir otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarında, içeriye giren 2 kişinin kuyumcuya silah doğrultması ve altınları alıp kaçması yer aldı. Bunun üzerine ekipler, şüphelilerin kaçtıkları plakasız ve beyaz otomobile benzer araçlar üzerinde KGYS kayıtlarını inceledi.

Otomobili su kanalına bırakıp kaçtılar
MOBESE kayıtlarından çok sayıda benzer aracı tek tek inceleyen ekipler, zanlıların plakalarını kapadığı aracı İsmetiye Mahallesi’ndeki bir su kanalında terk edilmiş halde buldu. Aracın plakasından kiralık olduğunu belirleyen polis kiralama şirketi aracılığıyla otomobili kiralayan şüphelilere ulaştı. Önce K.B’yi (23) ikametinde gözaltına alan polis K.B’nin ifadesi doğrultusunda suç ortağı olduğu iddia edilen A.S. (24)’de 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı civarında kapalı çarşıya doğru gitmeye çalışırken yakalandı.

Borçları olduğu için soygun yapmışlar
İfadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüpheliler, suçlarını kabul ederek Dövmecilik yaptıklarını iş yeri açılışından kaynaklı 45 bin lira borçları olduğunu, borçları kapamak için soygunu gerçekleştirdiklerini söyledi. Soygunda kullanılan pompalı tüfekler, kıyafetler ve çalınan malzemeler İsmetiye Mahallesi’ndeki su kanalına terk edilmiş otomobilin içerisinde ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusu tamamlanan şüpheliler Adliyeye sevkedildi

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