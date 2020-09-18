Dövmelerine 300 bin TL harcadı!

Almanya’dan 55 yaşındaki Kerstin Ehe, tümü için 300 bin TL harcadığı dövmelerini Instagram sayfasında sergiliyor.
Tam zamanlı taksi şöförlüğü yapan Kerstin, ilk dövmesini 2015 yılında yaptırdıktan sonra bir daha duramadığını ve tüm vücudunun dövmeyle kaplı olduğunu söyleyerek “İlk dövmemi elime yaptırmak istemiştim, ama dövme sanatçısı ilk seferim olduğu için çok acı verici olacağını düşünerek bunu yapmak istemedi. Omzumdan başladık ve zamanla daha fazlasını istedim. Güzel, renkli ve sıra dışı görünmeyi seviyorum. Çiçek ve kelebek dövmelerimle insanları gülümsetmeyi ve dövmelerimin sonsuza dek kalacak olmasını seviyorum” dedi.
Sosyal medyada çok sayıda takipçisi bulunan Kerstin, zaman zaman takipçilerinden tuhaf sorular da aldığını söyledi.
Takipçilerinden sıklıkla genital bölgesinde dövme olup olmadığı sorusunu aldığını söyleyen Kerstin, bütün parasını dövmelerine harcadığını söyleyerek “İçki ve sigara içmiyorum, tatile gitmiyorum ve pahalı bir yerde yaşamıyorum. Tüm paramı dövmelerime yatırdım” dedi.
Dövmelerinin duygusal bir anlamı olmadığını söyleyen Kerstin kelebek, çiçek ve kafatası desenlerine tutkusu olduğunu söyledi.
Dövmelerinin çok acı verici olmadığını söyleyen Kerstin kaburga, ayak ve ayak bileğindeki dövmelerin yapılırken gıdıklanmaya benzer bir şey hissettirdiğini; ancak dövmelerine gülerek baktığını söyleyerek “Acı, yalnızca bizim kafamızda olan bir şey” dedi.
2016 yılında Instagram hesabı açan Kerstin, yaşlı insanların da dövmeyle güzel görüneceğini ispatlayarak 88 binden fazla takipçi kazandı.
Sık sık kendisine güzelliği ile ilgili gelen yorumlar olduğunu söyleyen Kerstin “Bence Instagram hesabım çok başarılı; çünkü insanlar çılgın ve renkli kişiliğimi seviyor” dedi.
Ancak bazı takipçilerinin dövmelerinden hoşlanmadığını söyleyen Kerstin “Bazıları dövmelerin güzel görünmediğini ve cildim kırıştığı zaman nasıl görüneceğimi düşünmem gerektiğini söylüyor. Hepimiz yaşlanıyoruz. Bundan kaçış yok ama herkesin cildi kırışacak ve hayata yalnızca bir kez geliyoruz” dedi.
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