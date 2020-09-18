Dövmelerine 300 bin TL harcadı!

Almanya’dan 55 yaşındaki Kerstin Ehe, tümü için 300 bin TL harcadığı dövmelerini Instagram sayfasında sergiliyor.

Tam zamanlı taksi şöförlüğü yapan Kerstin, ilk dövmesini 2015 yılında yaptırdıktan sonra bir daha duramadığını ve tüm vücudunun dövmeyle kaplı olduğunu söyleyerek “İlk dövmemi elime yaptırmak istemiştim, ama dövme sanatçısı ilk seferim olduğu için çok acı verici olacağını düşünerek bunu yapmak istemedi. Omzumdan başladık ve zamanla daha fazlasını istedim. Güzel, renkli ve sıra dışı görünmeyi seviyorum. Çiçek ve kelebek dövmelerimle insanları gülümsetmeyi ve dövmelerimin sonsuza dek kalacak olmasını seviyorum” dedi.

Sosyal medyada çok sayıda takipçisi bulunan Kerstin, zaman zaman takipçilerinden tuhaf sorular da aldığını söyledi.

Takipçilerinden sıklıkla genital bölgesinde dövme olup olmadığı sorusunu aldığını söyleyen Kerstin, bütün parasını dövmelerine harcadığını söyleyerek “İçki ve sigara içmiyorum, tatile gitmiyorum ve pahalı bir yerde yaşamıyorum. Tüm paramı dövmelerime yatırdım” dedi.