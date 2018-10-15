Dövmeli gasp şüphelileri tutuklandı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de 6 çocuğun cep telefonu ile paralarını gasp ettikleri iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan ve vücudunda televizyon dizisinde oynayan karakterlerde bulunan dövme olan yaşları 14 ile 17 arasındaki 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, çeşitli tarihlerde 6 çocuğun bıçak zoruyla cep telefonu, para ve kişisel eşyalarını aldıkları öne sürülen B.S. (17), S.B. (15) ve Ö.A.'yı (14) yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin boynunda 'Çukur' dizisinde oynayan karakterlerde bulunan dövme, diğerinin de aynı dövmenin şeklinin basılı olduğu tişört giymesi dikkat çekti.

Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'nde sorgulamaları tamamlanan 3 şüpheli sevk edildikleri adliyede Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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