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"Dövmeli" gasp zanlısı masaj salonunda yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 15:38 | Son Güncelleme

"Dövmeli" gasp zanlısı masaj salonunda yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir iş yeri çalışanını bıçakla yaralayıp kasada bulunan 15 bin lirayı gasbettiği öne sürülen kolu dövmeli şüpheli masaj salonunda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Sakarya Caddesi'ndeki iddia bayisine gelen şüpheli U.A, iş yeri çalışanı Mehmet Berat A'yı kolundan bıçakla yaralayıp, kasada bulunan 15 bin 295 lirayı gasbedip kaçtı. Yaralanan Mehmet Berat A, sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Mehmet Berat A'nın ifadesinden yola çıkan polis ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Ekipler, maskeli, kolunda dövme bulunan zanlının bir süre İstiklal Mahallesi'nde gezdikten sonra bir masaj salonuna girdiğini belirledi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis, düzenledikleri operasyonla U.A'yı masaj salonunda yakaladı.

Şüphelinin üst aramasında gasbedilen 15 bin 295 lira bulundu.

Şüpheli U.A'nın, Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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dövme Eskişehir gasp zanlı

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