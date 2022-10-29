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Dövmeli modeli Aleksandra Jasmin, ağsız pantolonuyla mürekkeplerini gösterdi! Sosyal medyadan tepkiler gecikmedi

29.10.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Finlandiya’da yaşayan 3 çocuk annesi dövme modeli Aleksandra Jasmin sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar sayesinde binlerce takipçiye ulaştı. Sosyal medyada cesur pozlarını yayınlayarak dövmelerini sergileyen Jasmin yine sınırları zorlayan bir paylaşıma imza attı. Ağsız bir pantolon tercih eden kadın kullanıcıların tepkisini çekti.

Dövmeli modeli Aleksandra Jasmin, ağsız pantolonuyla mürekkeplerini gösterdi! Sosyal medyadan tepkiler gecikmedi

Vücudunun büyük bir bölümü dövmelerle kaplı olan Jasmin, Instagram paylaşımlarında mürekkeplerin toplumsal olarak önyargı oluşturmasını sert bir dille eleştiriyor. Instagram’da 179 bin takipçisi bulunan dövme modeli son olarak ağsız bir pantolon tercih ederek verdiği cesur pozlarla dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya fenomeni gönderisine, “Pantolon sayılır. Bu yüzden bunu giydim” notunu ekledi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcıları Jasmin’in esprili paylaşımına tepki gösterdi. Tercih ettiği kıyafetin günlük kullanım için için uygun olmadığını belirten kullanıcılardan bazıları fenomen ismi sert bir dille eleştirdi.

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Binlerce beğeni toplayan gönderisinde Jasmin’e bazı sosyal medya kullanıcıları ise “Çok güzelsin” diyerek yorumlarda destek oldu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya dövme

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