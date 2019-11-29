HABER

Dövüldü, bıçaklandı, tüfekle vuruldu; önüne bırakıldığı hastanede öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 15:33 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA'da Yakup Bendaş (26), kimliği belirsiz kişilerce dövülüp, bıçaklanarak, tüfekle vurulduktan sonra hastane önüne bırakıldı.

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da Yakup Bendaş (26), kimliği belirsiz kişilerce dövülüp, bıçaklanarak, tüfekle vurulduktan sonra hastane önüne bırakıldı. Doktorların müdahale ettiği ağır yaralı Bendaş, kurtarılamadı. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, çarşamba gecesi, Karaköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşları ile kafede oturan Yakup Bendaş, iddiaya göre, yanına gelen bazı kişilerce ailevi konunun görüşülmesi için dışarı çağrıldı. Bendaş, dışarı çıkınca plakası bilinmeyen araca bindirilerek, götürüldü. Dövülüp, bıçaklanarak, tüfekle vurulan Bendaş, araçla Karaköprü semtindeki özel hastanenin önüne bırakıldı. Sağlık görevlilerince acil servise alınan ağır yaralı Bendaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yakup Bendaş'ın cenazesi, yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Polis ekipleri, saldırganların belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

PARTNERYeni villanın aylık kirası dudak uçuklattıYeni villanın aylık kirası dudak uçuklattı
Şehit Astsubay Duymaz, son yolculuğuna uğurlandıŞehit Astsubay Duymaz, son yolculuğuna uğurlandı
Batman’da teknik direktör ve sporculara demir çubuklarla saldırıBatman’da teknik direktör ve sporculara demir çubuklarla saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

CNN Türk’ün 'filtre' haberi sosyal medyada olay oldu!

CNN Türk’ün 'filtre' haberi sosyal medyada olay oldu!

6 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

6 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Yatak pozu verdi ama olmadı!

Yatak pozu verdi ama olmadı!

Ali Vefa'yı şoke eden öpüşme!

Ali Vefa'yı şoke eden öpüşme!

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Siyanürden 1200 kat güçlü: Yasaklanmalı

Siyanürden 1200 kat güçlü: Yasaklanmalı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

83 promil alkollüydü! 'Keşke ben ölseydim'

83 promil alkollüydü! 'Keşke ben ölseydim'

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ASELSAN'dan STOP'un ilk teslimatı tamam, ülkeler sırada

ASELSAN üretti, ülkeler sıraya girdi

Gaziantep'te sokak ortasında eşi tarafından dövülen kadın konuştu

Eşi tarafından tekme tokat dövülmüştü! Dehşet anlarını anlattı

Odun keserken kendi boğazını kesti

Ağaç motoru ile kendi boğazını kesti

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Furkan Yılmaz'ı binler uğurladı

Şehit Yılmaz'ı binler uğurladı! Gözyaşları sel oldu

Güzel haber! Koruma altına alınan beyaz eşeklerin sayısı 108’e yükseldi

Türkiye'de sadece 108 tane var!

Okulda skandal iddia! Öğretmen 9 yaşındaki öğrencisini hastanelik etti

Okulda skandal iddia! Öğrenci hastanelik oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.