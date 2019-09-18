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Dövülen gezgin kuyumcu, dükkanını kapattı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 15:25 | Son Güncelleme

 MARMARİS'te hanutçuluk yapan komşu esnafı şikayet ettiği için dövülen kuyumcu, gezgin ve internet fenomeni Fatih Koparan (37), Twitter hesabından iş yerini kapattığını, ilçeyi terk edeceğini duyurdu.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te hanutçuluk yapan komşu esnafı şikayet ettiği için dövülen kuyumcu, gezgin ve internet fenomeni Fatih Koparan (37), Twitter hesabından iş yerini kapattığını, ilçeyi terk edeceğini duyurdu.

​Marmaris'te kuyumcu dükkanı işleten Fatih Koparan, 15 Eylül günü öğle saatlerinde, iş yerine girerken, bir grubun sopalı saldırısına uğradı. Saldırıyı Twitter'dan duyuran Koparan, "Arkadaşlar dükkanıma girerken 10 kişi saldırdı, linç ettiler. Lütfen birileri yardım etsin artık" diyerek, yardım istedi. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Koparan, kendisini döven kişilerin, daha önce hanutçuluk yaptıkları için şikayet ettiği yan dükkanında çanta satışı yapan esnaf olduğunu belirtti. Sağ işaret parmağı kırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan Koparan, hastanedeyken Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Ben devamlı polise şikayet ettiğim için rahatsız oldular. Bir şey yapılmazsa beni öldürecekler. Onlarca kişi ellerinde aletlerle saldırdılar. Hala polislerin yanında ölümle tehdit ediyorlar. Defalarca yazdım burada, defalarca 155'i aradım. Ölmem mi gerekiyor."

Koparan, tedavisinin ardından götürüldüğü Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'nde, kendisine saldıran kişilerden şikayetçi oldu. Fatih Koparan'ın 22 Temmuz'da da benzer bir saldırıya uğradığı belirtildi.

'BEKLE BENİ DÜNYA'

Bugün Kemal Elgin Bulvarı'ndaki kuyumcu dükkanını kapatan Koparan, Twitter'dan şu notu paylaştı:

"Arkadaşlar çok yakında İstanbul'a taşınacağım. Sonrasında uzun bir dünya turuna çıkacağım. Hayat çok kısa, istediğim şeyi yapmak istiyorum artık. Bu arada destekleriniz için teşekkürler. Kötü olaylar iyi kararlara vesile oluyor. Üzerimden öyle bir yük kalktı ki anlatamam. Yılladır cesaret edemiyordum. Bekle beni dünya."

Öte yandan Koparan'a saldırının ardından gözaltına alınan 3 kişi, dün polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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