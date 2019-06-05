Dövülerek öldürülen çiftçinin 2 akrabası tutuklandı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabaları olan Ümit Kartal'ı sopalarla döverek ölümüne yol açtığı için gözaltına alınan 2 kardeş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Pazartesi günü Kadiruşağı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ümit Kartal, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan akrabaları Tayfur ve İzzettin Kartal tarafından çıkan tartışmada sopayla dövüldü. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Ümit Kartal, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Ümit Kartal'ın cenazesi toprağa verilirken, olaydan sonra gözaltına alınan Tayfur ve İzzettin Kartal ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

